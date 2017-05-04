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У Росії дітям до 14 років хочуть заборонити користуватися соцмережами

У разі порушення вимоги про перевірку паспортних даних, пропонується стягувати з юридичних осіб штраф у розмірі від 100 тис до 300 тис рублів
У законодавчих зборах Ленінградської області розроблено законопроект, що вводить заборону на користування соцмережами дітям до 14 років.
У Росії дітям до 14 років хочуть заборонити користуватися соцмережами Фото: KP40.ru

Документ, як повідомив його автор, депутат регіонального парламенту Володимир Петров, передбачає, що власник сервісу при реєстрації російських або закордонних користувачів буде зобов'язаний перевірити їх паспортні дані.

Загальногромадянські паспорти в Росії видаються з 14 років, таким чином, особи молодше цього віку, в разі прийняття законопроекту, користуватися соцмережами не зможуть, інформує "РИА Новости".

Також законопроект дозволяє вести тільки одну персональну сторінку в соцмережі, і тільки під справжнім ім'ям і прізвищем.

Користувачам, які молодше 18 років, пропонується заборонити вступати в співтовариства з непризначених для дітей контентом. За порушення цього правила передбачається штраф з батьків порушника в розмірі до двох тисяч рублів.

"Известия" повідомляють, що законопроект планується внести на розгляд Держдуми 5 квітня. Однак в законодавчих зборах Ленінградської області повідомили, що проект Петрова поки не надійшов навіть на розгляд регіонального парламенту. У Держдуму законопроект може бути внесений лише після того, як відповідне рішення приймуть законодавчі збори Ленінградської області.

Нагадаємо, що в Москві під час так званих "прогулянок опозиції" та одиночних пікетів поліція затримала не менше 56 осіб.

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05 04 2017 14:29
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