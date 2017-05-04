У Росії дітям до 14 років хочуть заборонити користуватися соцмережами

У разі порушення вимоги про перевірку паспортних даних, пропонується стягувати з юридичних осіб штраф у розмірі від 100 тис до 300 тис рублів

У законодавчих зборах Ленінградської області розроблено законопроект, що вводить заборону на користування соцмережами дітям до 14 років.

Документ, як повідомив його автор, депутат регіонального парламенту Володимир Петров, передбачає, що власник сервісу при реєстрації російських або закордонних користувачів буде зобов'язаний перевірити їх паспортні дані.

Загальногромадянські паспорти в Росії видаються з 14 років, таким чином, особи молодше цього віку, в разі прийняття законопроекту, користуватися соцмережами не зможуть, інформує "РИА Новости".

Також законопроект дозволяє вести тільки одну персональну сторінку в соцмережі, і тільки під справжнім ім'ям і прізвищем.

Користувачам, які молодше 18 років, пропонується заборонити вступати в співтовариства з непризначених для дітей контентом. За порушення цього правила передбачається штраф з батьків порушника в розмірі до двох тисяч рублів.

"Известия" повідомляють, що законопроект планується внести на розгляд Держдуми 5 квітня. Однак в законодавчих зборах Ленінградської області повідомили, що проект Петрова поки не надійшов навіть на розгляд регіонального парламенту. У Держдуму законопроект може бути внесений лише після того, як відповідне рішення приймуть законодавчі збори Ленінградської області.

Нагадаємо, що в Москві під час так званих "прогулянок опозиції" та одиночних пікетів поліція затримала не менше 56 осіб.