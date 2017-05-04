У Росії дітям до 14 років хочуть заборонити користуватися соцмережами
Документ, як повідомив його автор, депутат регіонального парламенту Володимир Петров, передбачає, що власник сервісу при реєстрації російських або закордонних користувачів буде зобов'язаний перевірити їх паспортні дані.
Загальногромадянські паспорти в Росії видаються з 14 років, таким чином, особи молодше цього віку, в разі прийняття законопроекту, користуватися соцмережами не зможуть, інформує "РИА Новости".
Також законопроект дозволяє вести тільки одну персональну сторінку в соцмережі, і тільки під справжнім ім'ям і прізвищем.
Користувачам, які молодше 18 років, пропонується заборонити вступати в співтовариства з непризначених для дітей контентом. За порушення цього правила передбачається штраф з батьків порушника в розмірі до двох тисяч рублів.
"Известия" повідомляють, що законопроект планується внести на розгляд Держдуми 5 квітня. Однак в законодавчих зборах Ленінградської області повідомили, що проект Петрова поки не надійшов навіть на розгляд регіонального парламенту. У Держдуму законопроект може бути внесений лише після того, як відповідне рішення приймуть законодавчі збори Ленінградської області.
Нагадаємо, що в Москві під час так званих "прогулянок опозиції" та одиночних пікетів поліція затримала не менше 56 осіб.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Наслідки пожежі у Балаклії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків