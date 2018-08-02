У Росії хочуть засудити студента, який загасив сигарету об ікону
Про це повідомляє "Интерфакс".
Студент затриманий за непокору розпорядженню співробітника поліції і доставлений у відділ поліції міста Гарячий Ключ.
"В той же час, дослідча перевірка буде продовжена. Розглядається питання про порушення кримінальної справи, якщо своїми діями затриманий образив почуття вірян", - заявили в управлінні МВС.
Краснодарська поліція почала перевірку після того, як 18-річний Єгор Грішин опублікував фото, на якому він гасить сигарету об ікону на огорожі храму святого архангела Михайла в станиці Мартанській. Грішин заявив, що знімок - фотомонтаж. При цьому настоятель храму ієрей Димитрій розповів, що дійсно помітив cлід від сигарети на іконі.
За Кримінальним кодексом РФ за зневагу почуттів вірян на території храму загрожує до трьох років позбавлення волі.
Нагадаємо, Європейський суд з прав людини задовольнив дві скарги захисту колишнього українського політв'язня Геннадія Афанасьєва на умови перевезень в тюремних транспортних засобах Федеральної служби виконання покарань Росії та присудив йому грошові компенсації.
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