У Росії є компромат на Трампа, - розвідка США

Секретні документи представлені президенту США Бараку Обамі та обраному президенту Дональду Трампу містять твердження, що росіяни мають компрометуючу інформацію про особисте життя і фінансову діяльність Трампа.

Про це з посиланням на джерела пише CNN.

Ці твердження були представлені на двох окремих сторінках огляду, що додавались до загального звіту про російське втручання у вибори в 2016 році. Частина з них засновується на записах, зібраних колишнім британським розвідником, якому в розвідувальному товаристві США висловили довірливе ставлення.

ФБР наразі розслідує достовірність і точність цих тверджень, які засновані, головним чином, на інформації російських джерел, але не підтверджує багато суттєвих деталей в записах про Трампа.

CNN вивчила 35 сторінок записів, з яких було зроблено додаток до звіту розвідки, але деталей не повідомляє. Водночас зазначається, що деякі звинувачення, які містяться у документі вже фігурували минулого літа. Відтоді американські спецслужби перевірили колишнього британського розвідника і його мережу в Європі і визнали його джерела достатньо надійними, щоб включити деяку інформацію у представлений Обамі і Трампу документ.

Як повідомляв IPress.ua, директор Національної розвідки США Джеймс Клеппер заявив, що вище керівництво Російської Федерації причетне до кібератак напередодні виборів президента США.

Раніше, Джон Маккейн повідомив, що імовірні кібератаки з боку Росії на політичні організації США, які могли вплинути на вибори президента, були "актом війни".