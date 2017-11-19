У Росії кажуть, що поставка Києву зброї з США "підірве" ситуацію в Україні
"Ці "хотілки" Клімкіна різко дестабілізують ситуацію, яка вже склалася певним чином і хоч якось підконтрольна для міжнародних організацій та жителів у зоні конфлікту. Ті засоби, які він перерахував, всі відносяться до наступальних дій, і, безумовно, це буде вкрай негативно позначатися на всіх сторонах процесу, і політичних, і дипломатичних, я вже не кажу про військових. Це не ускладнить, це підірве ситуацію", - заявив Шаманов, повідомляють "РИА Новости".
При цьому він охарактеризував дії США, якщо вони реалізують цей план, як "безвідповідальний крок".
Нагадаємо, в Сенаті США заявили про зміну політики уряду про надання Україні оборонного озброєння.
18 листопада представник Держдепартаменту США повідомив, що Рада національної безпеки вирішила під час засідання у вівторок дати "зелене світло" на виділення грантового пакета в розмірі 47 млн доларів уряду України на купівлю американської військової зброї.
Як повідомлялося, Сенат США схвалив проект закону "Бюджет США на 2018 на потреби національної оборони", що містить дозвіл на виділення 350 млн дол. для надання військової допомоги Україні.
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