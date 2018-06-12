У Росії кажуть, що військова присутність США в Чорному морі лише посилить напруженість
Він припустив, що США повідомили Туреччину про плани відправки американських кораблів у Чорне море, оскільки згідно з конвенцією Монтре від 1936 року нечорноморські держави зобов'язані повідомляти про подібні плани за 15 днів, повідомляє ТАСС.
Косачев зазначив, що якщо порядок збережений, то формально немає перешкод для заходу американських судів у Чорне море, де вони можуть бути 21 день.
Разом з тим чиновник заявив, що американським військовим кораблям нічого робити в Чорному морі.
"Американська військова присутність може лише посилити (і точно підсилить) напруженість в регіоні, навіть з урахуванням того, що воно носить лише символічний характер: в черговий раз показати прапор в регіоні за десятки тисяч кілометрів від американського континенту, підтвердити, що Америка стоїть на боці України в ситуації, що склалася", - сказав Косачев.
Він також вважає, що посилення військової присутності США в регіоні має відношення і "до запланованого наступу Збройних сил України на Донбасі", про що постійно говорять в Кремлі.
На його думку, США повинні "прикрити і покрити чергову провокацію Києва".
Нагадаємо, що Сполучені Штати почали підготовку до направлення в Чорне море військового корабля через напруженість в регіоні після захоплення Росією українських кораблів з екіпажами.
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