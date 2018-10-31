У Росії кажуть, що здоров'я Сенцова "практично внормувалося" після голодування

Режисер "повернувся і до активного творчого життя"

Заступник голови Федеральної служби виконання покарань Росії Валерій Максименко заявив, що здоров'я незаконно засудженого українського режисера Олега Сенцова "практично внормувалося" після голодування і він "повернувся до творчої діяльності".

"У цей час стан здоров'я засудженого Сенцова задовільне. Він чітко дотримується рекомендацій лікарів, що позитивно впливає на його реабілітацію", - сказав він, передає LB.ua.

Максименко також стверджує, що за минулі три тижні Сенцов "набрав близько 10 кг і майже повернувся до своєї початкової ваги".

"Він приймає звичайну їжу з урахуванням попередніх рекомендацій лікарів-фахівців і продовжує перебувати під наглядом медичних працівників", - заявив заступник голови ФСВП.

Він також повідомив, що Сенцов "повернувся і до активного творчого життя" - пише кілька книг і п'єсу. Максименко стверджує, що режисер "підтримує активні творчі контакти з діячами мистецтва", обговорюючи з ними питання можливої постановки своєї п'єси.

Нагадаємо, що Олег Сенцов припинив голодування. Російська сторона офіційно повідомила про заяву Сенцова, однак причин не назвала. За словами його адвоката, рішення про припинення голодування ухвалено після того, як російські лікарі й тюремники висунули ультиматум Сенцову, запропонувавши або добровільно припинити голодування, або погодитися на примусове годування.