У Росії колишнього вчителя засудили до виправних робіт за вірш про Україну

Чоловік пише вірші, за публікацію яких на нього завели вже п'ять кримінальних справ

Мешканця Орловської області Російської Федерації Олександра Бившева засудили до 330 годин обов'язкових робіт за публікацію вірша "На незалежність України" в соцмережі "ВКонтакте".

Як повідомляють "Грани.ру", Бившев засуджений за статтею про розпалювання ненависті і ворожнечі. Прокурор вимагав засудити його до 2,5 років колонії-поселення.

"Бившев негативно відгукується про керівництво Росії, намагається нав'язати свою думку. У житті не відбувся – ось і вирішив піти шляхом Іуди", – йдеться в показах свідків.

Олександр Бившев раніше працював викладачем німецької та французької мов середньої школи в місті Кроми в Орловській області. Він пише вірші, за публікацію яких на нього завели вже п'ять кримінальних справ.

Як повідомляє Meduza, за свій перший вірш про Крим вчитель відпрацював двірником триста годин і назавжди позбувся права викладати. На початку березня 2014 року він опублікував на своїй сторінці у "ВКонтакте" вірш "Українським патріотам". У цьому творі Бившев несхвально відгукнувся про дії російських військових, що з'явилися на території Криму. Бившев пояснив, що не міг не відреагувати на приєднання Криму до Росії, оскільки його мати родом зі Східної України, та й він сам провів там дитинство.

"Крім того, що я вчитель, я ще й громадянин, у мене є позиція, і я через вірш висловив її на сторінці своєї соціальної мережі", – розповів Бившев.

У червні 2014 року Бившев опублікував на своїй сторінці у "ВКонтакте" ще один вірш, який називався "Українські повстанці". У ньому описується абстрактний бій за участю російських і українських солдатів, причому автор скоріше симпатизує останнім. Суд в "Українських повстанцях" екстремізму не знайшов, у порушенні справи відмовив і навіть присудив колишньому вчителю п'ять тисяч рублів в якості компенсації за моральну шкоду, однак зняти він їх так і не зміг. 29 вересня 2015 року Росфінмоніторинг вніс Бившева до списку діючих екстремістів і терористів Росії.

17 січня 2017 року Слідчий комітет в Орловській області завів на Бившева ще одну кримінальну справу за 282-ю статтею – через опублікований ним у 2015 році "ВКонтакте" вірш "На незалежність України".

У лютому 2018 року проти Бившева завели четверту кримінальну справу. Його звинуватили в перешкоджанні правосуддю за 294-ю статтею КК РФ. Цю справу, вважає адвокат Бившева Володимир Сучков, порушили через те, що його підзахисний публікував на своїй сторінці у "ВКонтакте" розповіді про те, як проходять судові засідання, і давав інтерв'ю журналістам.

Крім того, Бившев розповів, що до нього і до його сусідів без попередження приходили співробітники ФСБ – "поговорити".

2 квітня 2018 року на сайті Слідчого комітету в Орловській області з'явилося повідомлення про те, що проти Бившева порушено нову, вже п'яту, кримінальну справу, знову по 282-й статті. У прес-релізі орловського СК йдеться: "За даними слідства, у вересні 2017 року невстановлена ​​особа розмістила на сайті "Орлец" для загального публічного ознайомлення два вірші, в текстах яких містяться висловлювання зневажливого характеру по відношенню до певної нації".

У прес-службі відомства підтвердили, що "невстановленою особою", про яку йдеться на сайті, є саме Бившев. Мова про два його вірші – "Російський дух" і "Могутня купка", що присвячені несприятливій екологічній ситуації в Росії.

За словами чоловіка, зараз всюди в його місті йому відмовляють у прийомі на роботу. Він перебуває під підпискою про невиїзд, доглядає за своїми літніми батьками і живе на їхню пенсію.

Нагадаємо, у травні 2017 року президент України Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) від 28 квітня про застосування санкцій щодо ряду фізичних і юридичних осіб. Санкції проти Росії передбачали блокування доступу до таких популярних соцмереж, як "ВКонтакте" і "Однокласники", до всіх сервісів "Яндекса". Під санкції потрапила і "Mail.Ru Group", сайти антивірусних компаній "Лабораторія Касперського" і DrWeb.