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У Росії колишнього заступника міністра визнали винним в розкраданнях і звільнили в залі суду

Суд визнав Пірумова винним в розкраданнях
Дорогомиловский суд Москви засудив колишнього заступника міністра культури Росії Григорія Пірумова до 1,5 років колонії загального режиму і оштрафував його на 300 тисяч рублів у справі про розкрадання при реставрації об'єктів.
У Росії колишнього заступника міністра визнали винним в розкраданнях і звільнили в залі суду Фото: google.com

Йому зарахували термін перебування в ізоляторі і відпустили безпосередньо із залу суду, передає Інтерфакс.

Сторона обвинувачення вимагала дати йому 5 років в'язниці.

Пірумова затримали в березні 2016 року у справі про шахрайство і розкрадання в ході реставраційних робіт монастирів і музеїв.

Нагадаємо, що у Китаї протягом останніх п'яти років за корупцію покарані 1,34 мільйона чиновників з правлячої партії.

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09 10 2017 23:33
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