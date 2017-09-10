ПОЛІТИКА НОВИНИДорогомиловский суд Москви засудив колишнього заступника міністра культури Росії Григорія Пірумова до 1,5 років колонії загального режиму і оштрафував його на 300 тисяч рублів у справі про розкрадання при реставрації об'єктів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Росії колишнього заступника міністра визнали винним в розкраданнях і звільнили в залі суду
Суд визнав Пірумова винним в розкраданнях
Фото: google.com
Йому зарахували термін перебування в ізоляторі і відпустили безпосередньо із залу суду, передає Інтерфакс.
Сторона обвинувачення вимагала дати йому 5 років в'язниці.
Пірумова затримали в березні 2016 року у справі про шахрайство і розкрадання в ході реставраційних робіт монастирів і музеїв.
Нагадаємо, що у Китаї протягом останніх п'яти років за корупцію покарані 1,34 мільйона чиновників з правлячої партії.
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09 10 2017 23:33 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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