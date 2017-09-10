У Росії колишнього заступника міністра визнали винним в розкраданнях і звільнили в залі суду Суд визнав Пірумова винним в розкраданнях

Дорогомиловский суд Москви засудив колишнього заступника міністра культури Росії Григорія Пірумова до 1,5 років колонії загального режиму і оштрафував його на 300 тисяч рублів у справі про розкрадання при реставрації об'єктів.

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Йому зарахували термін перебування в ізоляторі і відпустили безпосередньо із залу суду, передає Інтерфакс. Сторона обвинувачення вимагала дати йому 5 років в'язниці. Пірумова затримали в березні 2016 року у справі про шахрайство і розкрадання в ході реставраційних робіт монастирів і музеїв. Нагадаємо, що у Китаї протягом останніх п'яти років за корупцію покарані 1,34 мільйона чиновників з правлячої партії.

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