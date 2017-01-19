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У Росії макак готують до подорожі на Марс

Співробітники Федерального державного бюджетної наукової установи "НДІМП" отримали грант на проведення дослідницьких робіт
Співробітники федеральної державної бюджетної наукової установи вже отримали грант на підготовку макак до космічного польоту.
У Росії макак готують до подорожі на Марс Фото:moya-planeta.ru

Науково-дослідний інститут медичної приматології (НДІ МП, Сочі) приступив до реалізації програми польоту мавп на Марс, повідомив директор НДІ Сергій Орлов, інформує "ZN.ua".

"Макак готують до подорожі на Марс. Але поки імітація польоту буде зроблена на Землі - в Центрі ядерної фізики в Дубні. Там є можливість імітувати невагомість, космічне випромінювання", - сказав Орлов. 

За його словами, співробітники Федерального державного бюджетної наукової установи "НДІМП" отримали грант на проведення дослідницьких робіт. Першою твариною в космосі стала радянська собака Лайка, яка перебувала всередині апарату "Супутник-2", запущеного з космодрому Байконур 3 листопада 1957 року. Собака померла під час польоту від перегріву.

Успішно політ закінчився Білки і Стрілки 19 серпня 1960 року. Вони стали першими тваринами, які здійснили успішний орбітальний політ з поверненням на Землю. 

Нагадаємо, перший запуск ракети "Союз" з нового російського космодрому "Восточний" так і не відбувся.Спостерігати за першим стартом з нового космодрому прибув президент Путін. 

 
 
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19 01 2017 17:49
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