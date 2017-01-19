У Росії макак готують до подорожі на Марс
Науково-дослідний інститут медичної приматології (НДІ МП, Сочі) приступив до реалізації програми польоту мавп на Марс, повідомив директор НДІ Сергій Орлов, інформує "ZN.ua".
"Макак готують до подорожі на Марс. Але поки імітація польоту буде зроблена на Землі - в Центрі ядерної фізики в Дубні. Там є можливість імітувати невагомість, космічне випромінювання", - сказав Орлов.
За його словами, співробітники Федерального державного бюджетної наукової установи "НДІМП" отримали грант на проведення дослідницьких робіт. Першою твариною в космосі стала радянська собака Лайка, яка перебувала всередині апарату "Супутник-2", запущеного з космодрому Байконур 3 листопада 1957 року. Собака померла під час польоту від перегріву.
Успішно політ закінчився Білки і Стрілки 19 серпня 1960 року. Вони стали першими тваринами, які здійснили успішний орбітальний політ з поверненням на Землю.
Нагадаємо, перший запуск ракети "Союз" з нового російського космодрому "Восточний" так і не відбувся.Спостерігати за першим стартом з нового космодрому прибув президент Путін.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Українські комунальники кладуть асфальт під снігом, – ВІДЕО
- ФОТО ЗМІ показали будинок, у якому житиме Обама після президентства, - ФОТО
- ВІДЕО У Південній Кореї сотні тисяч людей вимагають відставки президента, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- В Німеччині поліцейські застрелили мігранта, який напав з ножем на свого сусіда
Професор Андрій Гірник: Стратегічне завдання - виховати покоління здатне вирішувати майбутні конфлікти
влажность:
давление:
ветер: