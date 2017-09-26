У Росії можуть заборонити Facebook
"Закон обов'язковий для всіх, і тому сумнівів немає - в будь-якому випадку ми або доб'ємося того, щоб закон був виконаний, або компанія припинить роботу на території РФ, як, на жаль, сталося з LinkedIn. Тут винятків немає", - сказав Жаров, інформують "РИА Новости".
"Ми прекрасно усвідомлюємо, що Facebook має значну кількість користувачів на території РФ, з одного боку. З іншого боку, ми розуміємо, що це не унікальний сервіс, є й інші соціальні мережі. Тому ми будемо домагатися, щоб 242-й закон компанією Facebook був дотриманий", - додав глава Роскомнадзору.
За його словами, Facebook продовжує запевняти відомство, що розмірковує, як виконати закон.
"Офіційних листів до нас від них не надходило. У нас в планах перевірок за цим напрямком до кінця 2017 року Facebook немає, а в 2018 році подумаємо", - сказав Жаров.
Нагадаємо, що у компанії Facebook заявили, що протягом двох років, акаунти, які діяли з Росії, купували і поширювали в соцмережі політичну рекламу.
Як відомо, ФБР займається розслідуванням спроб втручання Росії в американські вибори 2016 року і того, чи мала зв’язки команда нинішнього президента Дональда Трампа з Кремлем. Сам Трамп неодноразово називав подібні звинувачення полюванням на відьом.
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