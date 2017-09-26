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У Росії можуть заборонити Facebook

Facebook продовжує запевняти відомство, що розмірковує, як виконати закон
Глава Роскомнадзора Олександр Жаров заявив, що якщо Facebook не виконає вимоги закону про зберігання персональних даних росіян на території РФ, він буде заблокований в Росії.
У Росії можуть заборонити Facebook Фото: digitaltrends.com

"Закон обов'язковий для всіх, і тому сумнівів немає - в будь-якому випадку ми або доб'ємося того, щоб закон був виконаний, або компанія припинить роботу на території РФ, як, на жаль, сталося з LinkedIn. Тут винятків немає", - сказав Жаров, інформують "РИА Новости".

"Ми прекрасно усвідомлюємо, що Facebook має значну кількість користувачів на території РФ, з одного боку. З іншого боку, ми розуміємо, що це не унікальний сервіс, є й інші соціальні мережі. Тому ми будемо домагатися, щоб 242-й закон компанією Facebook був дотриманий", - додав глава Роскомнадзору.

За його словами, Facebook продовжує запевняти відомство, що розмірковує, як виконати закон.

"Офіційних листів до нас від них не надходило. У нас в планах перевірок за цим напрямком до кінця 2017 року Facebook немає, а в 2018 році подумаємо", - сказав Жаров.

Нагадаємо, що у компанії Facebook заявили, що протягом двох років, акаунти, які діяли з Росії, купували і поширювали в соцмережі політичну рекламу.

Як відомо, ФБР займається розслідуванням спроб втручання Росії в американські вибори 2016 року і того, чи мала зв’язки команда нинішнього президента Дональда Трампа з Кремлем. Сам Трамп неодноразово називав подібні звинувачення полюванням на відьом.

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26 09 2017 13:17
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