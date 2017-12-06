У Росії на мітингах затримали понад 200 осіб: серед затриманих навіть гігантська гумова качка
Про це в понеділок, 12 червня, повідомляє портал "ОВД-инфо" на своїй сторінці у Twitter.
В Петербурге задержали уточку pic.twitter.com/ZotmR3Noa6— ОВД-Инфо (@OvdInfo) 12 июня 2017 г.
У Петербурзі також "затримали" гігантську гумову качку.
Як відомо у фільмі-розслідуванні фонду опозиціонера Олексія Навального про стан російського прем'єра Дмитра Медведєва фігурував "будиночок для качечки", знайдений на його дачі.
Як повідомляє "Радіо Свобода", співробітники ОМОНу розганяють не тільки неузгоджені з владою мітинги, але і дозволені.
Учасники акцій скандують "Ганьба" і "Росія буде вільною".
Відомо про затримання опозиціонерів Іллі Яшина та Олексія Навального.
Пряму трансляцію з вулиць Москви веде телеканал "Дождь". У той же час державні телеканали нічого не повідомляють про акції протесту.
Нагадаємо, що сьогодні, 12-го червня, російський опозиційний політик Олексій Навальний був затриманий силовиками в Москві.
Як повідомляв iPress.ua, на антикорупційних мітингах в РФ, організованих у понеділок, 12 червня, опозиціонером Олексієм Навальним і Фондом боротьби з корупцією, почалися затримання.
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