У Росії на мітингах затримали понад 200 осіб: серед затриманих навіть гігантська гумова качка

Співробітники ОМОНу розганяють не тільки неузгоджені з владою мітинги, але і дозволені

На антикорупційному мітингу в столиці Росії Москві затримали щонайменше 121 учасника, в Санкт-Петербурзі – 137.

Про це в понеділок, 12 червня, повідомляє портал "ОВД-инфо" на своїй сторінці у Twitter.

У Петербурзі також "затримали" гігантську гумову качку.

Як відомо у фільмі-розслідуванні фонду опозиціонера Олексія Навального про стан російського прем'єра Дмитра Медведєва фігурував "будиночок для качечки", знайдений на його дачі.

Як повідомляє "Радіо Свобода", співробітники ОМОНу розганяють не тільки неузгоджені з владою мітинги, але і дозволені.

Учасники акцій скандують "Ганьба" і "Росія буде вільною".

Відомо про затримання опозиціонерів Іллі Яшина та Олексія Навального.

Пряму трансляцію з вулиць Москви веде телеканал "Дождь". У той же час державні телеканали нічого не повідомляють про акції протесту.

Нагадаємо, що сьогодні, 12-го червня, російський опозиційний політик Олексій Навальний був затриманий силовиками в Москві.

Як повідомляв iPress.ua, на антикорупційних мітингах в РФ, організованих у понеділок, 12 червня, опозиціонером Олексієм Навальним і Фондом боротьби з корупцією, почалися затримання.