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У Росії напрацювали заходи у відповідь, якщо Україна припинить залізничне й автобусне сполучення

У Росії вважають, що до реальних кроків справа не дійде
Міністерство транспорту Росії пропрацювало пакет заходів у відповідь на випадок, якщо Україна припинить залізничне і автобусне сполучення з РФ.
У Росії напрацювали заходи у відповідь, якщо Україна припинить залізничне й автобусне сполучення Фото: ritm.tv

"Мінтранс розглядав це питання і можливі наші відповідні заходи у зв'язку з можливим прийняттям такого роду рішень", - розповів міністр транспорту РФ Євген Дітріх, передає ТАСС.

Він підкреслив, що в разі, якщо такі рішення Україною будуть прийняті, російська сторона реалізує відповідні заходи. У той же час у Росії вважають, що до реальних кроків справа не дійде.

"В першу чергу такого роду заходи спричинять неможливість громадян Росії і України користуватися послугами транспорту. Крім незручностей і дискомфорту це нічого іншого не спричинить", - додав російський міністр.

Нагадаємо, що міністр інфраструктури України Володимир Омелян повідомив, що Міністерство інфраструктури має намір припинити пасажирські залізничні перевезення в/з Росії, але скасування вантажних перевезень поки не розглядається. У той же час перший заступник постійного представника президента України в Криму Ізет Гданов зазначив, що українському міністерству також пропонують скасувати автобусні сполучення з Росією.

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15 08 2018 14:57
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