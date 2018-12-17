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ПОЛІТИКА НОВИНИ

У Росії не планують робити крок назустріч Києву в питанні політв'язнів

"Випереджати українських політиків не вдасться, тому що вони самі не знають сьогодні, що вони будуть робити завтра", - сказав Путін
Президент Росії Володимир Путін сказав, що в РФ думають про долю в'язнів, зокрема про українського політв'язня режисера Олега Сенцова, однак робити крок назустріч Києву не збираються.
У Росії не планують робити крок назустріч Києву в питанні політв Фото: reuters.com

Про це Путін заявив на засіданні Ради з розвитку громадянського суспільства і прав людини в РФ, пише сайт Кремля.

Зокрема, режисер Олександр Сокуров сказав Путіну, що в країні спостерігається велике напруження, пов'язане з проблемами зовнішньої політики і внутрішніми економічними питаннями.

"Скоро буде Новий рік ... Може є сенс оголосити амністію, президентську амністію, для того щоб зняти якусь напругу в країні?", - запропонував режисер.

"Чи можна повернутися до долі Олега Сенцова? Минув час. Можливо, треба випереджати вже цих політиків українських, від яких ніякого толку вже немає? І нам зробити крок", - запитав у Путіна Сокуров.

При цьому, Сокуров не уточнив, чи має він на увазі звільнення Сенцова, чи його обмін на росіян.

"Випереджати українських політиків не вдасться, тому що вони самі не знають сьогодні, що вони будуть робити завтра. Вони ось такі, в стані броунівського руху знаходяться. Але, тим не менш, думати про проблеми, які ви порушили в заключній фазі свого виступу, звичайно, потрібно. Ми думаємо про це", - відповів Путін.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що Україна готова віддати на обмін будь-яку кількість людей, аби лише звільнити всіх українських заручників і політв'язнів.

 

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17 12 2018 19:38
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