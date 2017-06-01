У Росії не планують зустріч глав МЗС "нормандської четвірки"
"Поки йде інтенсивна телефонна робота за лінією помічників президентів. Вони там весь час обмінюються якимись проектами, "дорожніми картами", – заявив статс-секретар – заступник голови МЗС РФ Григорій Карасін, інформують РИА Новости.
"Ми за цим уважно стежимо, почасти беремо участь. Але якихось конкретних дат зустрічей поки немає", – сказав Карасін.
19 жовтня 2016 року в Берліні на зустрічі лідерів "нормандської четвірки" – Петра Порошенка, Володимира Путіна, Ангели Меркель і Франсуа Олланда – домовилися до кінця листопада 2016 року розробити "дорожню карту" щодо виконання Мінських угод, де були б докладно розписані дії сторін, їх послідовність і часові рамки.
Однак у ході останньої зустрічі у Мінську 29 листопада голови МЗС "нормандської четвірки" так і не змогли погодити даний документ.
Нагадаємо, що Міністерство закордонних справ України спростувало існування негласних домовленостей під час Мінського переговорного процесу щодо врегулювання ситуації на Донбасі.
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