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У Росії не планують зустріч глав МЗС "нормандської четвірки"

У РФ не знають, коли зустрінуться голови МЗС
Переговорів у "нормандському" форматі щодо України на рівні міністрів закордонних справ України, Росії, Німеччини й Франції на початку року не планується.
У Росії не планують зустріч глав МЗС "нормандської четвірки" Фото: Твіттер

"Поки йде інтенсивна телефонна робота за лінією помічників президентів. Вони там весь час обмінюються якимись проектами, "дорожніми картами", – заявив статс-секретар – заступник голови МЗС РФ Григорій Карасін, інформують РИА Новости.

"Ми за цим уважно стежимо, почасти беремо участь. Але якихось конкретних дат зустрічей поки немає", – сказав Карасін.

19 жовтня 2016 року в Берліні на зустрічі лідерів "нормандської четвірки" – Петра Порошенка, Володимира Путіна, Ангели Меркель і Франсуа Олланда – домовилися до кінця листопада 2016 року розробити "дорожню карту" щодо виконання Мінських угод, де були б докладно розписані дії сторін, їх послідовність і часові рамки.

Однак у ході останньої зустрічі у Мінську 29 листопада голови МЗС "нормандської четвірки" так і не змогли погодити даний документ.

Нагадаємо, що Міністерство закордонних справ України спростувало існування негласних домовленостей під час Мінського переговорного процесу щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

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