У Росії не вистачить потужностей, щоб заглушити сигнал із Чонгарської вежі в Криму

Про це заявив член Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Сергій Костинський в ефірі "5 каналу" під час телемарафону "Крим. Три роки опору"

"100%, що всі кримчани мають можливість дивитися українські телеканали і частину радіостанцій через супутник. Кожен, хто хоче це робити, і мав можливість це робити і до окупації, вони це роблять", – сказав він.

Окрім того, зі слів Костинського, створюються додаткові можливості у вигляді будівництва телерадіовежі на Чонгарі.

"Технічно заглушити цей сигнал повністю не буде можливості", – наголосив Костинський.

Нагадаємо, в грудні 2016 повідомлялося, що мовлення українських телеканалів на територію Криму з телевежі на Чонгарі почнеться до кінця зими.

У кінці січня Нацрада заявила, що з початку лютого 2017 року сигнал українських радіостанцій почне надходити в окупований Росією Крим.