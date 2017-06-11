CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ республіці РФ Інгушетія невідомі розстріляли пост дорожньо-патрульної служби поліції.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Росії невідомі розстріляли силовиків на посту ДПС, є загиблий і поранені, - ВІДЕО
В результаті бою загинули також двоє нападників
Фото: vikna.if.ua
Як повідомляє Інтерфакс, інцидент стався недалеко від населеного пункту Яндаре Назранівського району.
Згідно з офіційною інформацією, в результаті нападу убито одного з силовиків, ще двоє отримали поранення. За іншими даними, постраждалих шестеро.
Крім того, загинули також двоє нападників.
При цьому зазначається, що на місці нападу було знайдено саморобний вибуховий пристрій.
Нагадаємо, що у Чеченській республіці раніше група з восьми бойовиків спробувала прорватися на територію частини Росгвардії в станиці Наурській, шість з них ліквідовані.
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06 11 2017 06:54 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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