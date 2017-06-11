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У Росії невідомі розстріляли силовиків на посту ДПС, є загиблий і поранені, - ВІДЕО

В результаті бою загинули також двоє нападників
У республіці РФ Інгушетія невідомі розстріляли пост дорожньо-патрульної служби поліції.
У Росії невідомі розстріляли силовиків на посту ДПС, є загиблий і поранені, - ВІДЕО Фото: vikna.if.ua

Як повідомляє Інтерфакс, інцидент стався недалеко від населеного пункту Яндаре Назранівського району.

Згідно з офіційною інформацією, в результаті нападу убито одного з силовиків, ще двоє отримали поранення. За іншими даними, постраждалих шестеро.

Крім того, загинули також двоє нападників.

При цьому зазначається, що на місці нападу було знайдено саморобний вибуховий пристрій.

Нагадаємо, що у Чеченській республіці раніше група з восьми бойовиків спробувала прорватися на територію частини Росгвардії в станиці Наурській, шість з них ліквідовані.

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06 11 2017 06:54
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