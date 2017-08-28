У Росії невідомі з ножами напали на поліцейських: є жертви
"Двоє невідомих напали з ножами на поліцейських, коли вони заправляли службову машину. Один поліцейський загинув на місці. Другий зараз в лікарні", - повідомляє "ТАСС" з посиланням на джерело в силових структурах республіки, один співробітник поліції загинув.
"Интерфакс" повідомляє, що нападники були вбиті у відповідь стріляниною. Особи злочинців встановлюються.
Нагадаємо, що 19-річний Артур Гаджиєв 19 серпня напав із сокирою та ножем на перехожих в Сургуті, поранивши сім чоловік. Його застрелив поліцейський.
Версію теракту у правоохоронних органах назвали малоймовірною; в поліції та слідчому комітеті заявили, що перевіряють, чи не було в нападника психічних розладів.
Наступного дня терористична організація "Ісламська держава" поширила відеозапис, на якому, ймовірно, Гаджиєв присягає лідеру терористів Абу-Бакр аль-Багдаді. Влада РФ цю публікацію не прокоментували.
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