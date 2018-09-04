У Росії обіцяють підтримку компаніям, щодо яких США застосували нові санкції
Про це заявив російський віце-прем’єр Аркадій Дворкович, передає "Радіо Свобода".
"По-перше, підтримка цим компаніям виявляється і в постійному режимі… Але в нинішній ситуації при погіршенні їхнього стану будемо цю підтримку надавати", – сказав Дворкович.
За його словами, деякі заходи підтримки обговорювалися з компаніями заздалегідь, до посилення санкцій.
Нагадаємо, 6 квітня США запровадили санкції проти російських бізнесменів і чиновників, які увійшли в так звану "Кремлівську доповідь". Відзначається, що нові санкції стосуються можливого втручання Москви у президентські вибори США в 2016 році.
У санкційний список потрапили російські бізнесмени і підприємці, чий статок перевищує 1 млрд доларів. Зокрема нові санкції введено проти бізнесменів Олега Дерипаски, Ігоря Ротенберга, Сулеймана Керімова і Кирила Шамалова. Також у санкційному списку опинилися голова російського "Газпрому" Олексій Міллер, секретар Ради безпеки Микола Патрушев і голова "Роскомнагляду" Олександр Жаров.
У понеділок, 9 квітня, компанія United Company Rusal російського олігарха Олега Дерипаски, який потрапив під санкції США, розмістила на Гонконгській фондовій біржі повідомлення про те, що компанія може оголосити технічний дефолт.
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