У Росії обіцяють підтримку компаніям, щодо яких США застосували нові санкції

У Росії обіцяють надати підтримку компаніям, щодо яких США застосували нові санкції.

Про це заявив російський віце-прем’єр Аркадій Дворкович, передає "Радіо Свобода".

"По-перше, підтримка цим компаніям виявляється і в постійному режимі… Але в нинішній ситуації при погіршенні їхнього стану будемо цю підтримку надавати", – сказав Дворкович.

За його словами, деякі заходи підтримки обговорювалися з компаніями заздалегідь, до посилення санкцій.

Нагадаємо, 6 квітня США запровадили санкції проти російських бізнесменів і чиновників, які увійшли в так звану "Кремлівську доповідь". Відзначається, що нові санкції стосуються можливого втручання Москви у президентські вибори США в 2016 році.

У санкційний список потрапили російські бізнесмени і підприємці, чий статок перевищує 1 млрд доларів. Зокрема нові санкції введено проти бізнесменів Олега Дерипаски, Ігоря Ротенберга, Сулеймана Керімова і Кирила Шамалова. Також у санкційному списку опинилися голова російського "Газпрому" Олексій Міллер, секретар Ради безпеки Микола Патрушев і голова "Роскомнагляду" Олександр Жаров.

У понеділок, 9 квітня, компанія United Company Rusal російського олігарха Олега Дерипаски, який потрапив під санкції США, розмістила на Гонконгській фондовій біржі повідомлення про те, що компанія може оголосити технічний дефолт.