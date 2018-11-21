У Росії обстріляли "Отряди Путіна", - ВІДЕО
Про це 21 листопада повідомили представники руху на своєму YouTube-каналі, пише "Новая газета".
Невідомі увірвалися в офіс руху "Отрядів Путіна" і розпилили перцевий газ, а потім почали стріляти.
Зазначається, що у Дінаєва 6 поранень в обох ногах, його доставили в травматологічне відділення міської лікарні №3.
(Відео не рекомендовано для перегляду неповнолітніми користувачами)
Бобці влучили в стегно лівої ноги, а активістці руху Фатімі Дінаєвій розпилили газ в обличчя.
Повідомляється, що поліція почала перевірку за фактом інциденту.
На відео після нападу Фатіма Дінаєва розповіла, що невідомі в масках сказали активістам, щоб ті "перестали займатися тим, чим вони займаються".
Також в коментарі російським ЗМІ вона заявила, що до нападу причетні "ті ж самі люди, які організовували на мітингах опозиції провокації".
(Відео не рекомендовано для перегляду неповнолітніми користувачами)
"Отряди Путіна" - рух, який пишається президентом Володимиром Путіним. Його активісти іноді збираються із зверненням до відомих політиків. Зокрема, у травні бабусі руху спалили портрет президента США Дональда Трампа, раніше вони палили прапор США.
Також активісти руху виступають проти творця "ВКонтакте" і Telegram Павла Дурова.
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