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ПОЛІТИКА НОВИНИ

У Росії обстріляли "Отряди Путіна", - ВІДЕО

Поліція почала перевірку за фактом інциденту
У російському Краснодарі двоє невідомих поранили з травматичної зброї засновника "Отрядів Путіна" Марата Дінаєва, а також активіста Владислава Бобку.
У Росії обстріляли "Отряди Путіна", - ВІДЕО Фото: Ava.md

Про це 21 листопада повідомили представники руху на своєму YouTube-каналі, пише "Новая газета".

Невідомі увірвалися в офіс руху "Отрядів Путіна" і розпилили перцевий газ, а потім почали стріляти.

Зазначається, що у Дінаєва 6 поранень в обох ногах, його доставили в травматологічне відділення міської лікарні №3.

(Відео не рекомендовано для перегляду неповнолітніми користувачами)

Бобці влучили в стегно лівої ноги, а активістці руху Фатімі Дінаєвій розпилили газ в обличчя.

Повідомляється, що поліція почала перевірку за фактом інциденту.

На відео після нападу Фатіма Дінаєва розповіла, що невідомі в масках сказали активістам, щоб ті "перестали займатися тим, чим вони займаються".

Також в коментарі російським ЗМІ вона заявила, що до нападу причетні "ті ж самі люди, які організовували на мітингах опозиції провокації".

(Відео не рекомендовано для перегляду неповнолітніми користувачами)

"Отряди Путіна" - рух, який пишається президентом Володимиром Путіним. Його активісти іноді збираються із зверненням до відомих політиків. Зокрема, у травні бабусі руху спалили портрет президента США Дональда Трампа, раніше вони палили прапор США.

Також активісти руху виступають проти творця "ВКонтакте" і Telegram Павла Дурова.

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21 11 2018 19:39
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