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У Росії обурені, що Порошенко порівняв Росію з гітлерівською Німеччиною

У РФ вважають, що подібні заяви некоректні
Перший заступник голови комітету Держдуми РФ у справах СНД, євразійської інтеграції і зв'язків зі співвітчизниками Костянтин Затулін закликав Президента України Петра Порошенка утриматися від порівнянь Росії з гітлерівською Німеччиною.
У Росії обурені, що Порошенко порівняв Росію з гітлерівською Німеччиною Володимир Путін. Фото: zn.ua

Затулін стверджує, що подібного роду заяви некоректні і ні до чого доброго не приведуть, повідомляють "РИА Новости".

"Порівняння подібного роду, які допускає Президент України, покликані підняти ситуацію, загострити відносини, зайвий раз свідчать про те, що Порошенко пішов по шляху, який ні до чого доброго його самого привести не може. Він намагається бути ще радикальнішою найрадикальніших, сподіваючись, що йому вдасться таким чином утримати владу", - зазначив він.

Примітно, представника Держдуми РФ обурили слова Порошенка про те, що Крим був анексований Росією "подібно до того, як 80 років тому захоплювала чужі території гітлерівська Німеччина".

На цьому глава української держави зазначив у своєму акаунті у Twitter.

Нагадаємо, що сьогодні, 9 травня, Президент України Петро Порошенко назвав придуману у Москві акцію "Безсмертний полк" спекуляцією на почуттях людей.

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