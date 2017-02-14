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У Росії оголосили в розшук екс-депутата Держдуми з українським громадянством

СК РФ заочно інкримінує колишньому комуністові організацію особливо великого шахрайства
Слідчий комітет Російської Федерації пред'явив заочне звинувачення екс-депутату Державної думи РФ від фракції КПРФ Денису Вороненкову і оголосив його у федеральний розшук.
У Росії оголосили в розшук екс-депутата Держдуми з українським громадянством Фото: Цензор.НЕТ

Про це повідомляє газета КоммерсантЪ з посиланням на джерела в СК РФ.

За даними співрозмовника видання, СК РФ заочно інкримінує колишньому комуністові організацію особливо великого шахрайства - рейдерського захоплення у 2011 році будівлі в центрі Москви вартістю $5 млн. Кримінальну справу, обвинуваченим за яким став Вороненков, було порушено в жовтні 2011 року.

Видання зазначає, що Вороненкова, швидше за все, незабаром заочно заарештують судом і оголосять у міжнародний розшук по лінії Інтерполу. Однак, цілком ймовірно, що в Інтерполі вважатимуть переслідування екс-депутата в Росії політично мотивованим.

Нагадаємо, що колишній депутат Держдуми РФ Денис Вороненков повідомив, що отримав громадянство України. За його словами, це сталося 6 грудня 2016 року - через два дні після закінчення його повноважень депутата Держдуми.

В Україні колишній комуніст співпрацює з українським слідством у справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича. Він також наполягає, що нібито не голосував за анексію Росією Криму в 2014 році, а його карткою скористався хтось інший.

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14 02 2017 22:57
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