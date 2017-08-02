У Росії опозиціонер Кара-Мурза опинився в лікарні з отруєнням
Наразі життя 35-річного громадського діяча під загрозою - стан його здоров’я критичний. Лікарі пояснюють це "отруєнням невідомою речовиною", інформує The New York Times.
"Удар був таким же раптовим, як і минулого разу. Він оточений апаратами і вкритий трубками. Ми не бачимо іншого пояснення, ніж отруєння", - розповіла Євгенія Кара-Мурза.
За її словами, зразки крові, волосся та нігтів її чоловіка відправлені до лабораторій у Франції та Ізраїлю в надії визначити невідомий токсин.
Нагадаємо, у січні 2016 року Кара-Мурза-молодший звернувся до Слідчого комітету Росії з проханням провести комплексну токсикологічну експертизу в рамках дослідчої перевірки за заявою про його навмисне отруєння. Кримінальну справу тоді порушено не було.
Як повідомляв iPress.ua, 31 січня судові пристави забрали главу "Фонду боротьби з корупцією" (ФБК) Олексія Навального з офісу некомерційної організації для примусової доставки в суд у справі "Кіровлісу".
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- ВІДЕО Під час смолоскипної ходи у Слов'янську пролунав вибух, – ВІДЕО
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
влажность:
давление:
ветер: