У Росії опозиціонер Кара-Мурза опинився в лікарні з отруєнням

Російський опозиціонер Володимир Кара-Мурза-молодший, який виступав рупором критики політики Кремля у проекті "Відкрита Росія", впав у кому.

Наразі життя 35-річного громадського діяча під загрозою - стан його здоров’я критичний. Лікарі пояснюють це "отруєнням невідомою речовиною", інформує The New York Times.

"Удар був таким же раптовим, як і минулого разу. Він оточений апаратами і вкритий трубками. Ми не бачимо іншого пояснення, ніж отруєння", - розповіла Євгенія Кара-Мурза.

За її словами, зразки крові, волосся та нігтів її чоловіка відправлені до лабораторій у Франції та Ізраїлю в надії визначити невідомий токсин.

Нагадаємо, у січні 2016 року Кара-Мурза-молодший звернувся до Слідчого комітету Росії з проханням провести комплексну токсикологічну експертизу в рамках дослідчої перевірки за заявою про його навмисне отруєння. Кримінальну справу тоді порушено не було.

Як повідомляв iPress.ua, 31 січня судові пристави забрали главу "Фонду боротьби з корупцією" (ФБК) Олексія Навального з офісу некомерційної організації для примусової доставки в суд у справі "Кіровлісу".