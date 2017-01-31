У Росії опозиціонера Навального забрали судові пристави

Його затримали, щоб примусово доставити на судові слухання у справі "Кіровлісу"

Судові пристави забрали главу "Фонду боротьби з корупцією" (ФБК) Олексія Навального з офісу некомерційної організації для примусової доставки в суд у справі "Кіровлісу".

Навального вивели з будівлі в наручниках, повідомляє телеканал "Дождь".

"Під дверима ФБК стоїть поліція. Це явно прийшли примусово доставляти Навального в Кіров на завтрашнє засідання", - написала прес-секретарка Навального Кіра Ярмиш, коментуючи ситуацію навколо перегляду в суді справи "Кіровлісу". За її словами, перед приставами стоїть питання, чи везти Навального в управління або ж доставити його в аеропорт і "більше нічого не робити". Вона уточнила, що у глави Фонду вже є квитки на рейс до Кірова 1 лютого.

О, под дверями ФБК стоит полиция. Это явно пришли принудительно доставлять Навального в Киров на завтрашнее заседание — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) 31 січня 2017 р.

Як, у свою чергу, повідомив у Facebook сам Навальний, іншого фігуранта кримінальної справи "Кіровлісу" Петра Офіцерова, госпіталізованого раніше в Москві, 31 січня виписали з лікарні. "Прийшла перевірка, і його просто (...) витурили (...) з цього прекрасного "закладу охорони здоров'я"."Вже не знаю, як він в цьому стані поїде", - додав опозиціонер.

Тим часом, як передає "Інтерфакс", вердикт Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) щодо низки позовів опозиціонера проти російської влади очікується 2 лютого.

Нагадаємо, російського опозиціонера Олексія Навального і співробітників Фонду боротьби з корупцією, а також журналіста телеканалу "Дождь" Артема Торчинського 17 травня побили в аеропорту Анапи.

Раніше російського опозиціонера Навального перевіряли на причетність до "ІДІЛ". До його затримання може бути причетний генпрокурор Росії Юрій Чайка.