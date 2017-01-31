У Росії опозиціонера Навального забрали судові пристави
Навального вивели з будівлі в наручниках, повідомляє телеканал "Дождь".
"Під дверима ФБК стоїть поліція. Це явно прийшли примусово доставляти Навального в Кіров на завтрашнє засідання", - написала прес-секретарка Навального Кіра Ярмиш, коментуючи ситуацію навколо перегляду в суді справи "Кіровлісу". За її словами, перед приставами стоїть питання, чи везти Навального в управління або ж доставити його в аеропорт і "більше нічого не робити". Вона уточнила, що у глави Фонду вже є квитки на рейс до Кірова 1 лютого.
О, под дверями ФБК стоит полиция. Это явно пришли принудительно доставлять Навального в Киров на завтрашнее заседание— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) 31 січня 2017 р.
Як, у свою чергу, повідомив у Facebook сам Навальний, іншого фігуранта кримінальної справи "Кіровлісу" Петра Офіцерова, госпіталізованого раніше в Москві, 31 січня виписали з лікарні. "Прийшла перевірка, і його просто (...) витурили (...) з цього прекрасного "закладу охорони здоров'я"."Вже не знаю, як він в цьому стані поїде", - додав опозиціонер.
Тим часом, як передає "Інтерфакс", вердикт Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) щодо низки позовів опозиціонера проти російської влади очікується 2 лютого.
Нагадаємо, російського опозиціонера Олексія Навального і співробітників Фонду боротьби з корупцією, а також журналіста телеканалу "Дождь" Артема Торчинського 17 травня побили в аеропорту Анапи.
Раніше російського опозиціонера Навального перевіряли на причетність до "ІДІЛ". До його затримання може бути причетний генпрокурор Росії Юрій Чайка.
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