Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

У Росії опозиціонера Навального забрали судові пристави

Його затримали, щоб примусово доставити на судові слухання у справі "Кіровлісу"
Судові пристави забрали главу "Фонду боротьби з корупцією" (ФБК) Олексія Навального з офісу некомерційної організації для примусової доставки в суд у справі "Кіровлісу".
У Росії опозиціонера Навального забрали судові пристави Олексій Навальний. Фото: nnm.ru

Навального вивели з будівлі в наручниках, повідомляє телеканал "Дождь".

"Під дверима ФБК стоїть поліція. Це явно прийшли примусово доставляти Навального в Кіров на завтрашнє засідання", - написала прес-секретарка Навального Кіра Ярмиш, коментуючи ситуацію навколо перегляду в суді справи "Кіровлісу". За її словами, перед приставами стоїть питання, чи везти Навального в управління або ж доставити його в аеропорт і "більше нічого не робити". Вона уточнила, що у глави Фонду вже є квитки на рейс до Кірова 1 лютого.

 

 

 

Як, у свою чергу, повідомив у Facebook сам Навальний, іншого фігуранта кримінальної справи "Кіровлісу" Петра Офіцерова, госпіталізованого раніше в Москві, 31 січня виписали з лікарні. "Прийшла перевірка, і його просто (...) витурили (...) з цього прекрасного "закладу охорони здоров'я"."Вже не знаю, як він в цьому стані поїде", - додав опозиціонер.

Тим часом, як передає "Інтерфакс", вердикт Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) щодо низки позовів опозиціонера проти російської влади очікується 2 лютого.

Нагадаємо, російського опозиціонера Олексія Навального і співробітників Фонду боротьби з корупцією, а також журналіста телеканалу "Дождь" Артема Торчинського 17 травня побили в аеропорту Анапи.

Раніше російського опозиціонера Навального перевіряли на причетність до "ІДІЛ". До його затримання може бути причетний генпрокурор Росії Юрій Чайка.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

31 01 2017 16:55
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
У 19 на фронт: "Тьома" про свій перший бойовий досвід та армійську дружбу

У 19 на фронт: "Тьома" про свій перший бойовий досвід та армійську дружбу

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.


TrendStat