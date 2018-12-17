У Росії оштрафували чоловіка, який підняв росгвардійця на руки в метро, - ВІДЕО Підсудний наполягав, що помилився

У Росії суд ухвалив вирок москвичу Ісляму Малекову про штраф у розмірі 20 тисяч рублів за статтею про "застосування насильства" до представника влади (ч.1 ст.318 КК РФ).

Фото: gettyimages.com

Приводом для порушення справи став невдалий жарт Малекова. Побачивши в переході метро співробітника Росгвардії, чоловік підняв його на руки та проніс кілька метрів, повідомляє "Медиазона". Підсудний наполягав, що помилився. Прокурор просив засудити Малекова до року умовно, але суддя призначила йому покарання у вигляді штрафу.

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