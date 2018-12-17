Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

У Росії оштрафували чоловіка, який підняв росгвардійця на руки в метро, - ВІДЕО

Підсудний наполягав, що помилився
У Росії суд ухвалив вирок москвичу Ісляму Малекову про штраф у розмірі 20 тисяч рублів за статтею про "застосування насильства" до представника влади (ч.1 ст.318 КК РФ).
У Росії оштрафували чоловіка, який підняв росгвардійця на руки в метро, - ВІДЕО Фото: gettyimages.com

Приводом для порушення справи став невдалий жарт Малекова. Побачивши в переході метро співробітника Росгвардії, чоловік підняв його на руки та проніс кілька метрів,  повідомляє "Медиазона".

Підсудний наполягав, що помилився.

Прокурор просив засудити Малекова до року умовно, але суддя призначила йому покарання у вигляді штрафу. 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

17 12 2018 16:15
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Історія ветерана 72 ОМБр, який після поранення на Донбасі зайнявся розведенням овець

Історія ветерана 72 ОМБр, який після поранення на Донбасі зайнявся розведенням овець

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.