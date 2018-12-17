НОВИНИУ Росії суд ухвалив вирок москвичу Ісляму Малекову про штраф у розмірі 20 тисяч рублів за статтею про "застосування насильства" до представника влади (ч.1 ст.318 КК РФ).Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Росії оштрафували чоловіка, який підняв росгвардійця на руки в метро, - ВІДЕО
Підсудний наполягав, що помилився
Фото: gettyimages.com
Приводом для порушення справи став невдалий жарт Малекова. Побачивши в переході метро співробітника Росгвардії, чоловік підняв його на руки та проніс кілька метрів, повідомляє "Медиазона".
Підсудний наполягав, що помилився.
Прокурор просив засудити Малекова до року умовно, але суддя призначила йому покарання у вигляді штрафу.
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17 12 2018 16:15 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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