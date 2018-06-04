У Росії оштрафували фестиваль за показ фільму про війну на Донбасі

Суд у Москві оштрафував дирекцію фестивалю "Артдокфест" за демонстрацію фільму про війну на Донбасі "Політ кулі"

У РФ міжнародний фестиваль документального кіно "Артдокфест" оштрафували на 100 тисяч рублів за два покази фільму "Політ кулі" про військові дії в Щасті.

Зазначається, що суд оштрафував фестиваль через те, що картину показали без прокатного посвідчення, - повідомляє сайт фестивалю

Фільм "Політ кулі" (режисерка Беата Бубенець) зняли в Луганській області в 2014 році одним кадром на кордоні між бойовиками й українськими силами. На фільмі є кадри з батальйоном "Айдар".

Прем'єра фільму, що був зроблений в Латвії, відбулася в грудні 2017 року в Москві.

Як зазначає "Артдокфест", за російським законодавством іноземному фільму для участі й демонстрації в рамках міжнародного кінофестивалю прокатне посвідчення державного зразка не потрібне.

Нагадаємо, 10 грудня 2017 року в рамках фестивалю "Артдокфест", який проходив у Москві, невідомі зірвали показ фільму "Політ кулі".

Під час показу у кінотеатр "Жовтень" увірвалася група осіб з вимогою припинити сеанс. Згодом з'ясувалось, що до зриву причетні учасники об'єднання SERB.

За три дні після події у Москві арештували учасників зриву показу стрічки про війну на Донбасі.