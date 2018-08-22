CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ літака маршруту "Уфа-Сочі" авіакомпанії Red Wings загорівся двигун після зльоту.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Росії пасажир літака зняв на відео загоряння двигуна
За попередньою інформацією, ніхто не постраждав
Фото: скріншот
Відео інциденту опублікував в Instagram один з пасажирів рейсу.
"Полетіли в Сочі, на зльоті загорівся турбіна. Успішно приземлилися, скотилися по гірці. Все швидко загасили", - написав пасажир.
Нагадаємо, що пасажир авіалайнера, що розбився в Південно-Африканській Республіці 10 липня, зняв падіння на відео.
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22 08 2018 12:16 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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