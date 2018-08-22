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У Росії пасажир літака зняв на відео загоряння двигуна

За попередньою інформацією, ніхто не постраждав
У літака маршруту "Уфа-Сочі" авіакомпанії Red Wings загорівся двигун після зльоту.
У Росії пасажир літака зняв на відео загоряння двигуна Фото: скріншот

Відео інциденту опублікував в Instagram один з пасажирів рейсу.

"Полетіли в Сочі, на зльоті загорівся турбіна. Успішно приземлилися, скотилися по гірці. Все швидко загасили", - написав пасажир.

Нагадаємо, що пасажир авіалайнера, що розбився в Південно-Африканській Республіці 10 липня, зняв падіння на відео.

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22 08 2018 12:16
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