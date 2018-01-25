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У Росії пенсіонерка зберігала в квартирі мумії сестри і брата

Пенсіонерку відправили до психіатричної лікарні
У підмосковному місті Подольськ у квартирі пенсіонерки виявили муміфіковані тіла чоловіка й жінки.
У Росії пенсіонерка зберігала в квартирі мумії сестри і брата Фото: hromadske.tv

Пенсіонерку відправили до психіатричної лікарні, повідомляють "РИА Новости" з посилання на прес-службу глави Слідчого комітету Росії по Московській області.

77-річна жінка пояснила, що це тіла її брата і сестри, які померли близько восьми-дев'яти років назад. Пенсіонерка сказала, що залишила їх в квартирі, тому що у неї не було грошей на поховання.

За попередніми даними слідчих, з 1980-х років у цій квартирі дійсно проживали дві сестри і брат. Причини смерті людей і те, як давно вони померли, встановлять за результатами судово-медичних експертиз.

Нагадаємо, що в селі Старий Корець Рівненської області дві сестри похилого віку померли у власному будинку від переохолодження.

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25 01 2018 09:36
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