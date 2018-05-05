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У Росії під час акції "Він нам не цар" сотні затриманих, в тому числі Навальний

Затримання були жорсткими
Москві на Пушкінській площі під час акції "Він нам не цар" затримали опозиційного політика Олексія Навального.
У Росії під час акції "Він нам не цар" сотні затриманих, в тому числі Навальний Фото: twitter.com/teamnavalny

Разом з ним затримали кілька людей, які намагалися зупинити поліцію.

"Затримання були дуже жорстокими, людей били головою об бетонні плити і били кийками", - повідомляє кореспондент "Нової газети", Навального затримали відразу ж, коли він з'явився на Пушкінській площі.

 

Пізніше поліцейські перекрили Страсний бульвар живим ланцюгом, розділяючи протестуючих на дві частини. Почалися нові затримання.

Всього на акціях "Він нам не цар" у містах Росії станом на 15:00 затримали 354 осіб, повідомляє "ОВД-Инфо".

У Челябінську затримано 97 осіб, у Якутську - 75 осіб (всі відпущені), у Москві - 52 людини, в Красноярську - 45, в Новокузнецьку - 26, в Калузі - 21, в Самарі - 15, в Барнаулі - 10, в Пензі - 7, в Кемерові - 2, в Петербурзі - 2, в Єкатеринбурзі та Томську - по одній людині.

Нагадаємо, у російських містах почалися протестні акції "Він нам не цар", організовані прихильниками опозиціонеар Олексія Навального.

 
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