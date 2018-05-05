У Росії під час акції "Він нам не цар" сотні затриманих, в тому числі Навальний
Разом з ним затримали кілька людей, які намагалися зупинити поліцію.
"Затримання були дуже жорстокими, людей били головою об бетонні плити і били кийками", - повідомляє кореспондент "Нової газети", Навального затримали відразу ж, коли він з'явився на Пушкінській площі.
Жёсткое задержание Алексея @navalny на Пушкинской площади! #ОнНамНеЦарь https://t.co/XPSE9PAvsP pic.twitter.com/GNP5l51r0k— Навальный LIVE (@navalnylive) 5 травня 2018 р.
Пізніше поліцейські перекрили Страсний бульвар живим ланцюгом, розділяючи протестуючих на дві частини. Почалися нові затримання.
Всього на акціях "Він нам не цар" у містах Росії станом на 15:00 затримали 354 осіб, повідомляє "ОВД-Инфо".
У Челябінську затримано 97 осіб, у Якутську - 75 осіб (всі відпущені), у Москві - 52 людини, в Красноярську - 45, в Новокузнецьку - 26, в Калузі - 21, в Самарі - 15, в Барнаулі - 10, в Пензі - 7, в Кемерові - 2, в Петербурзі - 2, в Єкатеринбурзі та Томську - по одній людині.
Цепь силовиков на Пушкинской. Сразу видно, кто против царя, а кто — за. #ОнНамНеЦарь https://t.co/XPSE9PAvsP pic.twitter.com/1d72zQMoJO— Навальный LIVE (@navalnylive) 5 травня 2018 р.
Нагадаємо, у російських містах почалися протестні акції "Він нам не цар", організовані прихильниками опозиціонеар Олексія Навального.
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