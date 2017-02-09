У Росії під час авіашоу розбився літак Ан-2, - ВІДЕО

На авіашоу в підмосковній Балашисі під час виконання показового польоту розбився одномоторний літак Ан-2.

За попередніми даними, загинуло двоє людей, повідомляє РБК з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

За словами співрозмовника, літак виконував фігури вищого пілотажу, потім зненацька втратив висоту, завалився на крило й зіткнувся з землею.

"За попередніми даними, двоє людей загинули, ніхто з глядачів не постраждав, встановлюються особи загиблих", - йдеться в повідомленні.

За інформацією ТАСС, пілот літака не впорався з керуванням машиною.

"Літак на низькій висоті виконував показовий політ. Пілот не впорався з керуванням, внаслідок чого Ан-2 упав. Двоє людей, що були на борту, загинули", - розповіло джерело агентства в екстрених службах.