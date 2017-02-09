У Росії під час авіашоу розбився літак Ан-2, - ВІДЕО
За попередніми даними, загинуло двоє людей, повідомляє РБК з посиланням на джерело в правоохоронних органах.
За словами співрозмовника, літак виконував фігури вищого пілотажу, потім зненацька втратив висоту, завалився на крило й зіткнувся з землею.
"За попередніми даними, двоє людей загинули, ніхто з глядачів не постраждав, встановлюються особи загиблих", - йдеться в повідомленні.
За інформацією ТАСС, пілот літака не впорався з керуванням машиною.
"Літак на низькій висоті виконував показовий політ. Пілот не впорався з керуванням, внаслідок чого Ан-2 упав. Двоє людей, що були на борту, загинули", - розповіло джерело агентства в екстрених службах.
Нагадаємо, що чотири людини загинули під час падіння легкомоторного літака на шосе на півночі американського штату Юта.
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