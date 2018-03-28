У Росії під час перевірки пожежної безпеки загорівся автобус з журналістами

В автобусі Міністерства з надзвичайних ситуацій Володимирської області Росії, в якому перебували журналісти, запрошені для висвітлення перевірок дотримання вимог пожежної безпеки в торгових центрах, сталося загоряння.

"В автобусі сталося загоряння під час руху. Його (загоряння, ред.) відразу ліквідували, людей евакуювали, всі живі і здорові", - уточнила керівник прес-служби МНС у Володимирській області Катерина Шулаєва, повідомляє ТАСС.

У момент загоряння в автобусі перебували 12 осіб: представники прес-служби і ЗМІ.

Підсумки перевірки ТЦ, а також причини загоряння ПАЗ будуть відомі пізніше.

Нагадаємо, що 25 березня вранці у російському місті Кемерово, в торговельно-розважальному комплексі "Зимняя вишня" почалася пожежа. Вогонь почав поширюватися на четвертому поверсі, де розташовані дитячий розважальний центр, каток і три зали кінотеатру.

Кількість загиблих, згідно з офіційною версією слідства, становила 64 людини. З них - 41 дитина.

Глава Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін вважає, що найбільш ймовірна причина пожежі в ТЦ у Кемерові пов'язана з замиканням електропроводки.

Додамо, що жителі російського Кемерова вийшли на мітинг до будівлі обласної адміністрації з вимогою розповісти правдиві дані про загиблих під час пожежі.