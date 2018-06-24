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У Росії підтвердили українське громадянство Сенцова, – адвокат

Російське відомство надало довідку
Управління Федеральної служби виконання покарань по Ямало-Ненецькому округу Міністерства юстиції Російської Федерації видало довідку консульству України в Єкатеринбурзі, яка посвідчує, що Олег Сенцов – громадянин України.
У Росії підтвердили українське громадянство Сенцова, – адвокат Фото: hromadske.ua

Про це у Facebook повідомив адвокат Сенцова Дмитро Дінзе.

"Засуджений Сенцов О. Г. – громадянин Республіки Україна. Прибув етапом 09.10.2017 року. В особистій справі паспорт ЕС 477125 виданий 12 листопада 1997 року", – йдеться в довідці.


Фото: Дмитрий Динзе | facebook.com

Нагадаємо, український політв’язень, режисер Олег Сенцов, засуджений в Росії до 20 років тюрми, не планує звертатися до президента РФ Володимира Путіна з проханням про помилування.

Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд 25 червня подасть офіційне прохання до президента Росії Владіміра Путіна про помилування Сенцова.

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24 06 2018 23:20
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