У Росії підтвердили українське громадянство Сенцова, – адвокат Російське відомство надало довідку

Управління Федеральної служби виконання покарань по Ямало-Ненецькому округу Міністерства юстиції Російської Федерації видало довідку консульству України в Єкатеринбурзі, яка посвідчує, що Олег Сенцов – громадянин України.

Фото: hromadske.ua

Про це у Facebook повідомив адвокат Сенцова Дмитро Дінзе. "Засуджений Сенцов О. Г. – громадянин Республіки Україна. Прибув етапом 09.10.2017 року. В особистій справі паспорт ЕС 477125 виданий 12 листопада 1997 року", – йдеться в довідці.

Фото: Дмитрий Динзе | facebook.com Нагадаємо, український політв’язень, режисер Олег Сенцов, засуджений в Росії до 20 років тюрми, не планує звертатися до президента РФ Володимира Путіна з проханням про помилування. Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд 25 червня подасть офіційне прохання до президента Росії Владіміра Путіна про помилування Сенцова.

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