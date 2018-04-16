У Росії почали блокувати Telegram

Російський регулятор сфери масових комунікацій розпочав блокування месенджера Telegram.

Роскомнагляд направив операторам зв'язку інформацію про обмеження доступу до telegram.org.

"Інформація про ці інтернет-ресурси (сайти "Телеграму") в понеділок, 16 квітня, спрямована операторам зв'язку з метою обмеження доступу", - йдеться в повідомленні відомства, опублікованому на сайті.

Голова Роскомнагляду Олександр Жаров заявив, що відомство також вимагатиме від Apple і Google видалити додаток Telegram зі своїх магазинів.

Напередодні блокування багато користувачів уже скористалися засобами оминути його, як VPN-сервіси, зазначає ВВС.

Як заявив Жаров, відомство буде вживати заходів до різних інструментів для обходу блокування месенджера "Телеграм" "відповідно до російського законодавства". Яких саме заходів - чиновник не пояснив.

Нагадаємо, що Роскомнадзор вніс веб-адреси web.telegram.org і t.me, які використовуються месенджером Telegram, в реєстр заборонених сайтів.

Пізніше засновник сервісу Telegram Павло Дуров написав, що у нових версіях месенджер буде містити вбудований VPN, який автоматично буде обходити блокування, встановлене російською владою.

Санкції пов'язані зі змінами до закону "Про персональні дані", які набули чинності в Росії 1 вересня 2015 року. Закон зобов'язує як російські, так і іноземні компанії здійснювати зберігання персональних даних росіян на території РФ. У середині листопада 2016 року в реєстр порушників прав суб'єктів персональних даних була внесена соцмережа LinkedIn. Навесні 2017 року Роскомнадзор заблокував мессенджери BlackBerry Messenger, Imo і Line, а також аудіовізуальний чат Vchat.