У Росії помер актор Віктор Смірнов
Артистові було 72 роки. Причину смерті не повідомляють.
Він закінчив театральне училище і після цього грав у Пензенському обласному театрі драми імені Луначарського. Там актор пропрацював 10 років і за цей час виконав понад 40 ролей, - повідомляє "Ехо Москви".
У 1983 році він перейшов у трупу Александрінського театру.
Смірнов зіграв голови видовищною комісії Прохора Петровича в серіалі "Майстер і Маргарита", тренера Бориса Михайловича в серіалі "Менти. Вулиці розбитих ліхтарів", генерала Сомова в "Агента національної безпеки-2", Бурцева в "Бандитському Петербурзі-3", Рожнова у фільмі "Борис Годунов".
Нагадаємо, у Британії на 92-му році життя помер актор Роберт Харді, який зіграв міністра магії Корнеліуса Фаджа в кіноепопеї про Гаррі Поттера.
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