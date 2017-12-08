У Росії помер актор Віктор Смірнов

Народний артист РФ зіграв голову видовищної комісії Прохора Петровича в серіалі "Майстер і Маргарита", тренера Бориса Михайловича в серіалі "Менти. Вулиці розбитих ліхтарів"

У Петербурзі помер актор Віктор Смірнов.

Артистові було 72 роки. Причину смерті не повідомляють.

Він закінчив театральне училище і після цього грав у Пензенському обласному театрі драми імені Луначарського. Там актор пропрацював 10 років і за цей час виконав понад 40 ролей, - повідомляє "Ехо Москви".

У 1983 році він перейшов у трупу Александрінського театру.

Смірнов зіграв голови видовищною комісії Прохора Петровича в серіалі "Майстер і Маргарита", тренера Бориса Михайловича в серіалі "Менти. Вулиці розбитих ліхтарів", генерала Сомова в "Агента національної безпеки-2", Бурцева в "Бандитському Петербурзі-3", Рожнова у фільмі "Борис Годунов".

Нагадаємо, у Британії на 92-му році життя помер актор Роберт Харді, який зіграв міністра магії Корнеліуса Фаджа в кіноепопеї про Гаррі Поттера.