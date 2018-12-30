У Росії пообіцяли "відповідь" на розміщення в Європі американських ракет

"Наступним кроком, звичайно ж, будуть заходи Російської Федерації у відповідь"

У Росії заявили, що вживатимуть заходів у зв'язку з загрозою розміщення в Європі американських ракет, заборонених Договором про ракети середньої і меншої дальності (ДРСМД).

Про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров в ефірі програми "Москва. Путін. Кремль" на каналі "Росія 1", повідомляє "Укрїнська правда".

За словами Лаврова, він "шкодує про відмову європейських країн підтримати збереження Договору".

"Наші європейські колеги ... поки не дуже готові (до самостійності - ред.) і слідують за США навіть у випадках, коли це явно суперечить їхнім інтересам", - зазначив він.

"Весь ЄС проголосував проти нашої пропозиції (про збереження ДРСМД - ред.), тобто за те, щоб ДРСМД перестав існувати і щоб над Європою знову нависла загроза розміщення американських ракет, заборонених відповідно до цього договору", - додав Лавров.

"Наступним кроком, звичайно ж, будуть заходи Російської Федерації у відповідь", - заявив глава МЗС РФ.

Додамо, у Міністерстві закордонних справ Росії відреагували на вимогу канцлера Німеччини Ангели Меркель і президента Франції Еммануеля Макрона звільнити захоплених РФ українських моряків і забезпечити безперешкодне судноплавство в Керченській протоці.