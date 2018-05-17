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У Росії порушили справу проти 15 суддів Конституційного суду України

Справу порушено проти суддів КС України, які визнали неконституційною "декларацію про незалежність" Автономної Республіки Крим
Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу проти 15 суддів Конституційного суду України.
У Росії порушили справу проти 15 суддів Конституційного суду України Фото: vikka.ua

Справу порушено проти суддів КС України, які визнали неконституційною "декларацію про незалежність" Автономної Республіки Крим, повідомляє сайт СК РФ.

Російське слідство вважає, що це рішення є "дискримінаційним" та порушує основний принцип міжнародного гуманітарного права - права народу на самовизначення.

У повідомленні йдеться, що СК РФ порушив кримінальні провадження проти Юрія Бакуліна, Василя Бринцева, Сергія Вдовиченка, Михайла Гультая, Михайла Запорожця, Олександра Литвинова, Миколи Мельника, Сергія Саса, Олега Сергійчука, Ігоря Слиденка, Петра Стецюка, Олександра Тупицького, Наталії Шаптали, Станислава Шевчука і Віктора Шишкина.

Нагадаємо, що Генпрокуратура повідомила про підозру голові і 18 суддям Конституційного суду Росії у пособництві в анексії Криму.

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17 05 2018 13:53
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