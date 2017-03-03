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У Росії пояснили, чому не передали Україні в'язнів з Криму

Передача відбудеться після узгодження з українською владою нової прийнятної дати
Переміщення з Росії до України 12 засуджених українських громадян для подальшого відбуття покарання не відбулося з технічних причин
У Росії пояснили, чому не передали Україні в Фото: ТАСС

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на міністерство юстиції Росії.

"Переміщення вказаних засуджених 3 березня не відбулося з технічних причин. Передача відбудеться після узгодження з українською владою нової прийнятної дати", - підкреслили в Мін’юсті.

Нагадаємо, на сайті прокуратури Автономної Республіки Крим запрацює реєстр фактів порушень прав і свобод громадян України, які проживають у Криму, зокрема: фактів незаконних обшуків, затримань і переслідувань з боку окупаційної влади.

Звільнений 14 червня український політв'язень Геннадій Афанасьєв розповів, що російські ФСБшники жорстоко катували його після затримання в Сімферополі 9 травня 2014 року.

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03 03 2017 21:35
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