ПОЛІТИКА НОВИНИПереміщення з Росії до України 12 засуджених українських громадян для подальшого відбуття покарання не відбулося з технічних причинПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Росії пояснили, чому не передали Україні в'язнів з Криму
Передача відбудеться після узгодження з українською владою нової прийнятної дати
Фото: ТАСС
Про це повідомляє ТАСС з посиланням на міністерство юстиції Росії.
"Переміщення вказаних засуджених 3 березня не відбулося з технічних причин. Передача відбудеться після узгодження з українською владою нової прийнятної дати", - підкреслили в Мін’юсті.
Нагадаємо, на сайті прокуратури Автономної Республіки Крим запрацює реєстр фактів порушень прав і свобод громадян України, які проживають у Криму, зокрема: фактів незаконних обшуків, затримань і переслідувань з боку окупаційної влади.
Звільнений 14 червня український політв'язень Геннадій Афанасьєв розповів, що російські ФСБшники жорстоко катували його після затримання в Сімферополі 9 травня 2014 року.
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03 03 2017 21:35 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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