У Росії пояснили, чому не передали Україні в'язнів з Криму

Передача відбудеться після узгодження з українською владою нової прийнятної дати

Переміщення з Росії до України 12 засуджених українських громадян для подальшого відбуття покарання не відбулося з технічних причин

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на міністерство юстиції Росії.

"Переміщення вказаних засуджених 3 березня не відбулося з технічних причин. Передача відбудеться після узгодження з українською владою нової прийнятної дати", - підкреслили в Мін’юсті.

Нагадаємо, на сайті прокуратури Автономної Республіки Крим запрацює реєстр фактів порушень прав і свобод громадян України, які проживають у Криму, зокрема: фактів незаконних обшуків, затримань і переслідувань з боку окупаційної влади.

Звільнений 14 червня український політв'язень Геннадій Афанасьєв розповів, що російські ФСБшники жорстоко катували його після затримання в Сімферополі 9 травня 2014 року.