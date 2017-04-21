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У Росії пояснили стягування військової техніки до кордону з КНДР

У РФ кажуть, що це навчання, які не пов'язані з політичними моментами
Переміщення військової техніки на Далекому Сході Росії пов'язане з навчаннями, а не з поточним діалогом США і КНДР.
У Росії пояснили стягування військової техніки до кордону з КНДР Фото:radiosvoboda.org

Відповідну заяву зробив начальник прес-служби Східного військового округу (СВО) Олександр Гордєєв, повідомляє "Інтерфакс".

"Це абсолютно планові заходи бойової підготовки, які ніяк не пов'язані з політичними моментами", - сказав він. Гордєєв додав, що військова техніка використовувалася в навчаннях на спеціальному полігоні Телемба в Республіці Бурятія і зараз повертається в пункти постійної дислокації.

Також він сказав, що техніка може пересуватися в будь-якому напрямку відповідно до завдань, використовуючи і залізницю зокрема.

Раніше ЗМІ з посиланням на слова жителів Примор'я повідомляли про велике перекидання військової техніки на південь Примор'я до держкордону з КНДР. Було опублікувало відео і фотографії, а також слова очевидців пересування військової техніки залізничними коліями. Місцеві жителі повідомили про три ешелони з технікою.

Зазначимо, що в посольстві КНДР в Москві заявили, що Північна Корея завершила розробку ядерної зброї.

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