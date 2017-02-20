Росія пояснила визнання "паспортів ДНР/ЛНР"
"З гуманітарних міркувань це було необхідно зробити. Уявіть собі: ситуація виникла через блокаду ("ДНР" і "ЛНР") з боку офіційного Києва. Сотні тисяч людей не мають можливості оформити паспорти, продовжити їх, отримати і продовжити проїзні документи, водійські права", - заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, повідомляє "РБК".
Також у Кремлі впевнені, що "указ жодним чином не йде врозріз з міжнародним правом, не порушує його і немає жодного приводу для загострення ситуації".
Пєсков наголосив, що Москва не прирівнює визнані нею "документи" терористичних республік до українських паспортів.
"Це не документи офіційно визнаної держави... Ні, це фактично виданий документ. Цілий регіон знаходиться в умовах жорстокої блокади з боку своєї столиці, Києва. В умовах цього ембарго люди не мають можливості оновлювати, фіксувати, отримувати, відновлювати загублені документи. І фактично їм видаються документи в цьому регіоні", - пояснив Пєсков.
Зазначимо, в Німеччині вважають, що визнання Росією паспортів терористів "ЛНР/ДНР" суперечить Мінським домовленостям та міжнародному праву.
Нагадаємо, 18 лютого президент Росії Владімір Путін підписав указ про визнання документів, виданих громадянам України та особам без громадянства, які проживають на окупованих територіях Донецької та Луганської областей України. Таким чином, Росія фактично визнала паспорти так званих самоназваних "ЛНР" та "ДНР".
Президент України Петро Порошенко назвав визнання Росією паспортів так званих "ДНР" та "ЛНР" черговим доказом російської окупації і порушенням міжнародного права.
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