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У Росії пожежний Іл-76 помилково скинув 40 тонн води на патрульних, - ВІДЕО

Пілот мав скинути близько 40 тонн води на лісовий масив
У підмосковному Ногінську пожежний літак Іл-76 МНС Росії скинув кілька десятків тонн води на пост співробітників ДПС.
У Росії пожежний Іл-76 помилково скинув 40 тонн води на патрульних, - ВІДЕО Фото: скріншот

Інцидент стався під час демонстраційного польоту авіації МНС, повідомляється на Youtube-каналі "Россия 24".

Пілот мав скинути близько 40 тонн води на лісовий масив, але замість цього потік обрушився на трасу, обливши автомобілі ДПС та інспектора, які перебували біля машини.

Нагадаємо, що в Росії після зльоту з аеропорту Якутська ледь не впав транспортний літак Ан-12, який перевозив дев'ять тонн золота. В околицях аеропорту Якутська знайдені 172 злитка, кожен з яких важить 20 кг. Всього на борту було дорогоцінних металів майже на 22 млрд рублів.

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14 06 2018 11:55
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