CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ підмосковному Ногінську пожежний літак Іл-76 МНС Росії скинув кілька десятків тонн води на пост співробітників ДПС.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Росії пожежний Іл-76 помилково скинув 40 тонн води на патрульних, - ВІДЕО
Пілот мав скинути близько 40 тонн води на лісовий масив
Фото: скріншот
Інцидент стався під час демонстраційного польоту авіації МНС, повідомляється на Youtube-каналі "Россия 24".
Пілот мав скинути близько 40 тонн води на лісовий масив, але замість цього потік обрушився на трасу, обливши автомобілі ДПС та інспектора, які перебували біля машини.
Нагадаємо, що в Росії після зльоту з аеропорту Якутська ледь не впав транспортний літак Ан-12, який перевозив дев'ять тонн золота. В околицях аеропорту Якутська знайдені 172 злитка, кожен з яких важить 20 кг. Всього на борту було дорогоцінних металів майже на 22 млрд рублів.
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