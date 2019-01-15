У Росії проголосували закон про прийняття на держслужбу "екс-громадян" України
Авторами ініціативи виступили кілька депутатів Держдуми, повідомляє ТАСС.
Повідомляється, що вони запропонували внести поправки в закон про громадянство РФ, якими обумовлюється, що колишні українці, які вступили до громадянства РФ і отримали посвідчення особи, визнаються в Росії "особами, які не мають громадянства України, на підставі добровільного волевиявлення".
Російські депутати уточнили, що в основному законопроект торкнеться жителів окупованого Криму і Севастополя.
У супровідних документах вказується, що російське законодавство не дозволяє приймати на державну цивільну службу і службу в органи внутрішніх справ без документально засвідченого факту виходу з українського громадянства.
"У зв'язку з цим пропонується вирішити проблему шляхом визнання відмови від громадянства України, оформленого в простій письмовій формі без підтвердження з української сторони", - сказано в повідомленні.
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