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У Росії прокоментували нові санкції США

Російська сторона заявила, що США не повідомили які-небудь факти або докази, які доводять вину Росії
Посольство Росії в США назвало "драконівськими "нові санкції США, введені через отруєння розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.
У Росії прокоментували нові санкції США Фото: reuters.com

"У Держдепартаменті були оголошені нові "драконівські" санкції під надуманим приводом "використання Урядом російської Федерації" нервово-паралітичної речовини "Новачок" проти громадянина Великої Британії Скрипаля і його дочки", - йдеться у повідомленні на сайті посольства Росії в США.

Російська сторона також заявила, що США не повідомили які-небудь факти або докази, які доводять вину Росії.

"На наші уточнюючі питання американська сторона, пославшись на конфіденційність, відмовилася дати пояснення. У той же час було заявлено, що США мають у своєму розпорядженні достатній обсяг даних, що дозволяють зробити висновок про "винуватість Росії", - йдеться у повідомленні.

Напередодні повідомлялось, що Сполучені Штати введуть нові санкції проти Росії через використання хімічної зброї під час отруєння Сергія та Юлії Скрипалів у Великій Британії. Очікується, що ці санкції наберуть чинності приблизно 22 серпня 2018 року.

 

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09 08 2018 09:38
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