У Росії прокоментували нові санкції США

Російська сторона заявила, що США не повідомили які-небудь факти або докази, які доводять вину Росії

Посольство Росії в США назвало "драконівськими "нові санкції США, введені через отруєння розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.

"У Держдепартаменті були оголошені нові "драконівські" санкції під надуманим приводом "використання Урядом російської Федерації" нервово-паралітичної речовини "Новачок" проти громадянина Великої Британії Скрипаля і його дочки", - йдеться у повідомленні на сайті посольства Росії в США.

Російська сторона також заявила, що США не повідомили які-небудь факти або докази, які доводять вину Росії.

"На наші уточнюючі питання американська сторона, пославшись на конфіденційність, відмовилася дати пояснення. У той же час було заявлено, що США мають у своєму розпорядженні достатній обсяг даних, що дозволяють зробити висновок про "винуватість Росії", - йдеться у повідомленні.