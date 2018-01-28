У Росії протестують прихильники Навального: є затримані

Навальний закликав до "страйку виборців" після того, як ЦВК відмовилася зареєструвати його як кандидата на виборах президента Росії

У містах Росії відбуваються акції протесту прихильників опозиційного політика Олексія Навального.

У Кемерові затримали 14 учасників так званого "страйку виборців", інформує портал "ОВД-Инфо".

У Фонді боротьби з корупцією Олексія Навального заявляють, що в Москві до офісу організації, звідки ведеться пряма трансляція акцій, прийшли співробітники поліції. Правоохоронці за допомогою пили відкрили двері в студію, де знімали випуск новин. Вони оголосили про евакуацію приміщення через "загрозу вибуху".

​Ведучого Дмитра Низовцева звинувачують в тому, що це він заклав бомбу, написав директор Фонду Роман Рубанов у Twitter. Навальний, зі свого боку, повідомив, що Низовцева затримали.