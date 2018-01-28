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У Росії протестують прихильники Навального: є затримані

Навальний закликав до "страйку виборців" після того, як ЦВК відмовилася зареєструвати його як кандидата на виборах президента Росії
У містах Росії відбуваються акції протесту прихильників опозиційного політика Олексія Навального.
У Росії протестують прихильники Навального: є затримані Фото: facebook

У Кемерові затримали 14 учасників так званого "страйку виборців", інформує портал "ОВД-Инфо".

У Фонді боротьби з корупцією Олексія Навального заявляють, що в Москві до офісу організації, звідки ведеться пряма трансляція акцій, прийшли співробітники поліції. Правоохоронці за допомогою пили відкрили двері в студію, де знімали випуск новин. Вони оголосили про евакуацію приміщення через "загрозу вибуху".

​Ведучого Дмитра Низовцева звинувачують в тому, що це він заклав бомбу, написав директор Фонду Роман Рубанов у Twitter. Навальний, зі свого боку, повідомив, що Низовцева затримали.

За даними "ОВД-Инфо", також затриманий координатор московського штабу Навального Сергій Бойко.

Як відомо, Навальний закликав до "страйку виборців" після того, як 25 грудня Центральна виборча комісія відмовилася зареєструвати його як кандидата на виборах президента Росії, посилаючись на наявність у політика судимості у "справі Кіровлісу".

 

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28 01 2018 12:18
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