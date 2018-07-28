У Росії пройшли мітинги проти підвищення пенсійного віку
Протестні акції були організовані партією КПРФ, повідомляє DW.
Наймасовішою стала акція на проспекті академіка Сахарова в Москві. У МВС оцінили кількість присутніх в 6,5 тис. осіб. У свою чергу, в проекті "Білий лічильник" заявили, що на проспекті були присутніми 12 тисяч демонстрантів. Координатор руху "Лівий фронт" Сергій Удальцов, який виступив на мітингу, заявив, що на проспект вийшли 50 тисяч людей.
"Офіційно заявляємо уряду: ви не приймете цю реформу. Ми все зробимо, щоб підняти країну і вона сказала "ні", - заявив голова КПРФ Геннадій Зюганов, виступаючи на мітингу в Москві.
Протестні акції проти пенсійної реформи пройшли також в Санкт-Петербурзі, Владивостоці, Красноярську, Барнаулі, Хабаровську, Новосибірську і Володимирі. На них зібралося від 600 до 2 тисяч осіб.
Нагадаємо, Держдума 19 липня схвалила в першому читанні проект пенсійної реформи. Планується, що до 2028 року чоловіки зможуть виходити на пенсію в 65 років, а жінки, починаючи з 2034 року, будуть йти на заслужений відпочинок в 63 роки. Проект викликав різко негативну реакцію в суспільстві, привів до протестів і зниження рейтингів президента і голови уряду РФ. 12 російських регіонів публічно відмовилися підтримувати реформу.
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