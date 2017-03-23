У Росії призупинили діяльність організації "Свідки Єгови"

Діяльність організації "Свідки Єгови" в Росії призупинена через екстремістську діяльність.

Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на інформацію Міністерства юстиції РФ.

Релігійна організація "Управлінський центр Свідків Єгови в Росії" тепер значиться в списку громадських і релігійних об'єднань, робота яких призупинена "у зв'язку із здійсненням екстремістської діяльності".

Остаточне рішення про те, чи забороняти роботу організації в Росії, Верховний суд ухвалить 5 квітня.

"Управлінський центр свідків Єгови в Росії" - головна організація, що управляє філіями "Свідків Єгови" на російській території. У релігійної організації регулярно виникають проблеми з законом - від судових постанов про заборону детальності і ліквідації відділень до штрафів за зберігання екстремістських матеріалів.

Як стверджується на сайті "Свідків Єгови в Росії", відповідних документів про подачу позову Мін'юстом релігійна організація не отримувала.

"Якщо позов буде задоволений, це спричинить за собою катастрофічні наслідки для свободи віросповідання в Росії, воно безпосередньо торкнеться близько 400 зареєстрованих місцевих релігійних організацій "Свідків Єгови в Росії", а також торкнеться всіх 2277 релігійних груп по всій країні, які об'єднують 175 тисяч послідовників цієї релігії", - йдеться в заяві.

Як повідомляв iPress.ua, 29 вересня, Верховний суд РФ остаточно визнав законною заборону діяльності Меджлісу кримських татар на території Росії як "екстремістської організації". Таким чином, була відхилена апеляційна скарга представників Меджлісу.