НОВИНИУ середу, 15 листопада, у Росії пасажирський літак Л-410, що виконує рейс за маршрутом Хабаровськ – Нелькан, зазнав аварії.
Раніше, на авіашоу в підмосковній Балашисі під час виконання показового польоту розбився одномоторний літак Ан-2.
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У Росії розбився пасажирський літак, шість осіб загинуло
При катастрофі літака в Хабаровському краї вижила дитина
Фото: ria.ru
Літак здійснив жорстку посадку в 2 кілометрах від аеродрому призначення і загорівся. На борту перебували два члени екіпажу і п'ять пасажирів.
"В ході пригоди 6 чоловік загинуло, одного з пасажирів – дитину 2,6 років вдалося врятувати з-під уламків", – повідомляє прес-служба УМВС Росії по Хабаровському краю.
На місці працює поліція. За даним фактом проводиться перевірка.
Раніше, на авіашоу в підмосковній Балашисі під час виконання показового польоту розбився одномоторний літак Ан-2.
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15 11 2017 08:53 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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