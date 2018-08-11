Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Росії розбився вертоліт

На борту перебував тільки пілот
У Тверській області Російської Федерації розбився вертоліт, який прямував обстежити газопровід.
У Росії розбився вертоліт Фото: tass.ru

"Вертоліт прямував з Смоленська в Андреаполь (Тверська область) для обстеження газопроводу. Однак в польоті у нього виникла технічна несправність і пілоту довелося екстрено знижуватися", - повідомило джерело в екстрених службах російському "Інтерфаксу".

Зазначається, що на борту перебував тільки пілот. За попередніми даними, він вижив.

Також повідомляється, що при посадці вертоліт отримав пошкодження.

Нагадаємо, що в Красноярському краї Росії під час аварії вертольота Мі-8 загинули 18 осіб, які були на борту.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

08 11 2018 13:16
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Засновник Veterano Wood: Насправді, бізнес цікаво починати з нуля. Тоді розумієш його ціну

Засновник Veterano Wood: Насправді, бізнес цікаво починати з нуля. Тоді розумієш його ціну

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.