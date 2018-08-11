CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Тверській області Російської Федерації розбився вертоліт, який прямував обстежити газопровід.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Росії розбився вертоліт
На борту перебував тільки пілот
Фото: tass.ru
"Вертоліт прямував з Смоленська в Андреаполь (Тверська область) для обстеження газопроводу. Однак в польоті у нього виникла технічна несправність і пілоту довелося екстрено знижуватися", - повідомило джерело в екстрених службах російському "Інтерфаксу".
Зазначається, що на борту перебував тільки пілот. За попередніми даними, він вижив.
Також повідомляється, що при посадці вертоліт отримав пошкодження.
Нагадаємо, що в Красноярському краї Росії під час аварії вертольота Мі-8 загинули 18 осіб, які були на борту.
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08 11 2018 13:16 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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