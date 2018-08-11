У Росії розбився вертоліт

На борту перебував тільки пілот

У Тверській області Російської Федерації розбився вертоліт, який прямував обстежити газопровід.

"Вертоліт прямував з Смоленська в Андреаполь (Тверська область) для обстеження газопроводу. Однак в польоті у нього виникла технічна несправність і пілоту довелося екстрено знижуватися", - повідомило джерело в екстрених службах російському "Інтерфаксу".

Зазначається, що на борту перебував тільки пілот. За попередніми даними, він вижив.

Також повідомляється, що при посадці вертоліт отримав пошкодження.