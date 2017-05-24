У Росії школярі битами понівечили один із найстаріших пам'ятників Леніну

В Амурській області Росії школярі в День піонерії розбили пам'ятник Володимирові Леніну.

Біля пам'ятника пошкоджено постамент, розбиті вазони, руки і ноги, а також частини піджака. Школярів - учнів 8-го і 9-го класів - затримали через декілька годин після злочину, повідомляє Амурская правда.

Виявилося, що двоє підлітків побили статую радянського вождя битами. Свій вчинок вони пояснили розбіжностями з політикою засновника радянської держави.

За словами директора школи селища Ушумун, школярі, які влаштували погром, раніше не були помічені в хуліганських витівках. Навпаки, один з учнів нещодавно посів друге місце в олімпіаді з історії.

Як повідомляється, пам'ятник в Ушумуні - один з найстаріших монументів Володимиру Леніну, встановлений у 1939 році, і він перебуває на державному обліку як пам'ятка історії регіонального значення.

Влада регіону також направила заяву в транспортну поліцію з вимогою залучити підлітків до відповідальності за вандалізм. Відзначається, що, найімовірніше, в порушенні кримінальної справи буде відмовлено, оскільки школярі не досягли віку притягнення до відповідальності: одному з них 14, іншому - 15 років. Але батькам, крім відшкодування збитку, мабуть, доведеться виплачувати солідний штраф.

Нагадаємо, що в Москві співробітники поліції затримали біля Мавзолею Володимира Леніна чоловіка з сокирою.