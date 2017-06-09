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У Росії школярів змусять переповідати новини "Первого канала"

На думку російських чиновників, такий захід "дозволить підвищити ефективність цивільно-патріотичного виховання"
У новому навчальному році освітнім організаціям Краснодарського краю рекомендовано в усіх шкільних класах щотижня проводити "інформаційні п'ятихвилинки".
У Росії школярів змусять переповідати новини "Первого канала" Фото: KP40.ru

Журналістам регіонального порталу "Югополис" інформацію підтвердили джерела в декількох краснодарських школах.

Раніше переповідати новини "Первого канала" змусили учнів туапсинської школі №5. Директор школи, депутат Туапсинської міськради від "Единой России" Ігор Іванніков, повідомив "Эхо Москвы", що інформаційні п’ятихвилинки присвячуватимуть у тому числі політичним подіям.

Міністерство освіти і науки Краснодарського краю підтвердило, що в нинішньому навчальному році нововведення торкнеться учнів усіх класів кубанських шкіл — з 1-го по 11-й.

Теми "п’ятихвилинок" позначені такі: "Слава Росії", "Історія говорить", "Новинний тиждень", "На Кубані ми живемо".

У старших класах на "п’ятихвилинках" школярі спільно з педагогами готуватимуть інформаційні виступи і їхнє подальше обговорення.

Закон РФ "Про освіту" забороняє вчителям займатися політичною агітацією в школах.

Нагадаємо, що в анексованому Криму священики російської православної церкви Московського патріархату беруть участь у військовій пропаганді серед дітей. Зокрема, відправляють дітей в табори, де їх "вчать бути розвідниками".

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06 09 2017 17:03
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