У Росії школярів змусять переповідати новини "Первого канала"
Журналістам регіонального порталу "Югополис" інформацію підтвердили джерела в декількох краснодарських школах.
Раніше переповідати новини "Первого канала" змусили учнів туапсинської школі №5. Директор школи, депутат Туапсинської міськради від "Единой России" Ігор Іванніков, повідомив "Эхо Москвы", що інформаційні п’ятихвилинки присвячуватимуть у тому числі політичним подіям.
Міністерство освіти і науки Краснодарського краю підтвердило, що в нинішньому навчальному році нововведення торкнеться учнів усіх класів кубанських шкіл — з 1-го по 11-й.
Теми "п’ятихвилинок" позначені такі: "Слава Росії", "Історія говорить", "Новинний тиждень", "На Кубані ми живемо".
У старших класах на "п’ятихвилинках" школярі спільно з педагогами готуватимуть інформаційні виступи і їхнє подальше обговорення.
Закон РФ "Про освіту" забороняє вчителям займатися політичною агітацією в школах.
Нагадаємо, що в анексованому Криму священики російської православної церкви Московського патріархату беруть участь у військовій пропаганді серед дітей. Зокрема, відправляють дітей в табори, де їх "вчать бути розвідниками".
Читайте новини також російською мовою.
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