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У Росії сімох українців посадили за збут наркотиків

Обвинувачені визнали провину і розкаялися
У російському Іжевську суд визнав винними в незаконному збуті та замаху на збут наркотичних засобів у великому й особливо великому розмірі 10 осіб - зокрема сімох громадян України і трьох жителів Удмуртії.
У Росії сімох українців посадили за збут наркотиків Фото: gettyimages.com

"Встановлено, що семеро жителів України і троє жителів Удмуртії розповсюджували наркотичні засоби синтетичного походження на території республіки шляхом закладок протягом 2016 року. Про місце розташування закладок повідомляли наркоспоживачам через "Ківі-гаманець". Групу затримали співробітники правоохоронних органів у результаті оперативно розшукових заходів в серпні 2016 року, всіх членів групи помістили під варту", - повідомляють на сайті прокуратури Удмуртської Республіки РФ.

Всі обвинувачені визнали провину і розкаялися у скоєному.

Дев'ятьох членів групи засуджено до різних термінів покарання - від 6 років 6 місяців позбавлення волі до 4 років позбавлення волі з відбуванням покарання у виправній колонії суворого режиму. Один член групи, з урахуванням ролі і ступеня суспільної небезпеки скоєного злочину, отримав умовний термін.

Також, працівники українських правоохоронних органів викрили організовану групу наркоділків, причетних до контрабандної поставки із Західної Європи і реалізації на території України великих партій наркотичних засобів і психотропних речовин.

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10 01 2019 10:19
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