У Росії сімох українців посадили за збут наркотиків
"Встановлено, що семеро жителів України і троє жителів Удмуртії розповсюджували наркотичні засоби синтетичного походження на території республіки шляхом закладок протягом 2016 року. Про місце розташування закладок повідомляли наркоспоживачам через "Ківі-гаманець". Групу затримали співробітники правоохоронних органів у результаті оперативно розшукових заходів в серпні 2016 року, всіх членів групи помістили під варту", - повідомляють на сайті прокуратури Удмуртської Республіки РФ.
Всі обвинувачені визнали провину і розкаялися у скоєному.
Дев'ятьох членів групи засуджено до різних термінів покарання - від 6 років 6 місяців позбавлення волі до 4 років позбавлення волі з відбуванням покарання у виправній колонії суворого режиму. Один член групи, з урахуванням ролі і ступеня суспільної небезпеки скоєного злочину, отримав умовний термін.
Також, працівники українських правоохоронних органів викрили організовану групу наркоділків, причетних до контрабандної поставки із Західної Європи і реалізації на території України великих партій наркотичних засобів і психотропних речовин.
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