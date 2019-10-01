У Росії сімох українців посадили за збут наркотиків

У російському Іжевську суд визнав винними в незаконному збуті та замаху на збут наркотичних засобів у великому й особливо великому розмірі 10 осіб - зокрема сімох громадян України і трьох жителів Удмуртії.

"Встановлено, що семеро жителів України і троє жителів Удмуртії розповсюджували наркотичні засоби синтетичного походження на території республіки шляхом закладок протягом 2016 року. Про місце розташування закладок повідомляли наркоспоживачам через "Ківі-гаманець". Групу затримали співробітники правоохоронних органів у результаті оперативно розшукових заходів в серпні 2016 року, всіх членів групи помістили під варту", - повідомляють на сайті прокуратури Удмуртської Республіки РФ.

Всі обвинувачені визнали провину і розкаялися у скоєному.

Дев'ятьох членів групи засуджено до різних термінів покарання - від 6 років 6 місяців позбавлення волі до 4 років позбавлення волі з відбуванням покарання у виправній колонії суворого режиму. Один член групи, з урахуванням ролі і ступеня суспільної небезпеки скоєного злочину, отримав умовний термін.

Також, працівники українських правоохоронних органів викрили організовану групу наркоділків, причетних до контрабандної поставки із Західної Європи і реалізації на території України великих партій наркотичних засобів і психотропних речовин.