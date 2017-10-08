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ПОЛІТИКА НОВИНИ

У Росії спростували заяву Польщі про сліди вибуху на уламках літака Качинського

У Слідчому комітеті заявили, що руйнування літака почалося із зіткнення з березами
Слідчий комітет Росії відкинув висновки польської комісії з розслідування Смоленської катастрофи про те, що на лівому крилі літака, в якому загинула польська політична еліта в 2010 р., було виявлено сліди вибуху.
У Росії спростували заяву Польщі про сліди вибуху на уламках літака Качинського Фото: itar-tass.com

Про це заявила представник СКР Світлана Петренко, передає "Інтерфакс".

"Абсолютно незрозуміло, на чому ґрунтуються ці чергові висновки польських експертів. При проведенні відразу після катастрофи балістичної та вибухотехнічної експертиз жодних ознак впливу на літак вибухових речовин виявлено не було", - заявила Петренко.

За словами Петренко, російські та польські експерти ще в 2011 році прийшли до висновку, що саме зіткнення з березою призвело до початку руйнування повітряного судна.

"Ніяких руйнувань судна до зіткнення з березою не було", - сказала вона.

За словами офіційного представника СКР, уламки лайнера зберігаються на території РФ як речові докази у кримінальному розслідування Слідчого комітету Росії.

"При цьому ніяких додаткових оглядів досліджень або уламків літака польською стороною, в тому числі членами нової польської комісії з розслідування, з 2014 року не проводилося", - сказала Петренко.

Як повідомлялося, у Польщі комісія з розслідування Смоленської катастрофи знайшла сліди вибуху на уламках літака Ту-154М і прийшла до висновку, що знищення лівого крила не було ініційовано зіткненням з березою в лісі. За словами слідчих, літак почав розпадатися ще до зіткнення з деревами і землею.

Довідка: 10 квітня 2010 року в катастрофі Ту-154 у Смоленську загинуло 96 осіб, серед яких президент Польщі Лех Качиньський з дружиною, керівники всіх родів військ, начальник генерального штабу, представники Сейму і Сенату, канцелярії президента, останній президент Польщі у вигнанні Рішард Качаровский, представники вищого військового командування, політичних партій, громадські та релігійні діячі.

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